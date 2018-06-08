Seçim 2018: Cumhurbaşkanı adayları kampanyalarında Twitter'ı ne kadar etkin kullanıyor?

Reuters Institute'ün yaptığı bir ankete göre katılımcıların yüzde 67'si bir önceki hafta ana haber kaynakları olarak sosyal medyayı kullandıklarını söyledi.

Dijital veri ajansları We Are Social ve Hootsuite'in 2018'i inceledikleri ortak raporlarına göre Türkiye'de yaklaşık 51 milyon sosyal medya kullanıcısı var.

Sosyal medya Türkiye'de en büyük bilgi ve haber kaynaklarından biri oldu.

Veriler, 4 Mayıs-4 Haziran tarihleri arasında 6 cumhurbaşkanı adayının RT edilen (tekrarlanan) tweetleri hariç yaptıkları tüm paylaşımları içeriyor.

Bir ay içinde İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Erdoğan'dan 5 kat fazla tweet attı.

Twitter verilerine göre muhalif cumhurbaşkanı adayları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan daha fazla paylaşım yapıyor ve paylaşımlarda Erdoğan'a kıyasla daha az resmi bir dil kullanıyor.

Türkiye'de medyanın tüm partilere ve adaylara eşit sürede yer vermediği eleştirisini yapan muhalefet partileri ve onların cumhurbaşkanı adayları kampanyalarını büyük oranda sosyal medya üzerinden yürütüyor.

Aynı raporda, 18-24 yaş arası Türklerin yüzde 25'inin ana haber kaynağı olarak sosyal medyayı tercih ettikleri belirtiliyor.

Milliyet gazetesinin haberine göre Türkiye'nin 59 milyon seçmeninden 10 milyonu 18-27 yaş aralığında.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 13 milyon takipçisi var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 milyon Twitter takipçisi var. Erdoğan, Türkiye'de en çok takipçi sayısı olan ikinci kişi. İlki ise komedyen Cem Yılmaz.

Bir aylık sürede Erdoğan kişisel hesabından 76 tweet attı, çoğu da kampanyalarıyla ilgili resmi bir dille atılan mesajlardı.

Erdoğan'ın en çok etkileşim alan mesajlarından biri, sahurda öğrencilerle çektirdiği görüntüleri paylaştığı tweet oldu.

https://twitter.com/RT\_Erdogan/status/1002335787428397057

Erdoğan gibi muhalif cumhurbaşkanı adayları da seçim mitinglerini ve konuşmalarından sözleri Twitter hesaplarından paylaşıyor.

Muhalif adaylar gündeme dair de yorumlar yapıp daha rahat bir dil kullanıyor.

İnce Twitter'ı protesto için de kullanıyor

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Twitter'da 4 milyondan fazla takipçisi var. İnce, adaylığının resmi olarak açıklandığı 4 Mayıs'tan sonraki bir aylık süreçte 203 tweet attı.