Seçim 2018: Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk lideri Erdoğan

CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nden oluşan Millet İttifakı ise oyların yüzde 34'ünü aldı.

AKP ve MHP'den oluşan Cumhur İttifakı ise milletvekili seçimlerinde oyların yüzde 53,6'sını alarak parlamentoda çoğunluğu kazandı.

Erdoğan böylece Türkiye'nin bu seçimlerle geçtiği 'cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin' ilk lideri oldu.

Seçimlerin resmi olmayan sonuçlarına göre Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 52,5'ini alarak yeniden cumhurbaşkanı seçildi.

Türkiye Pazar günü 13'üncü cumhurbaşkanı ve 27'nci dönem milletvekillerini seçmek için sandık başına gitti.

Katılım oranı milletvekilliği seçimlerinde yüzde 86,6 cumhurbaşkanlığında yüzde 88,1 olarak kaydedildi.

'Yeni sistemi süratle hayata geçireceğiz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim zaferinin ardından yaptığı ilk açıklamada "Türkiye yüzde 90'lara yaklaşan seçimlere katılım oranıyla tüm dünyaya demokrasi dersi vermiştir" diye konuştu.

Bu seçimlerle yeni sistemin de yürürlüğe gireceğini hatırlatan Erdoğan, "Yeni sistemi süratle ve en iyi şekilde hayata geçireceğiz" dedi.

Erdoğan, İstanbul Tarabya'daki Huber Köşkü önünde toplanan destekçilerine de seslendi.

Yurt içi ve yurt dışından tebrik telefonları aldığını söyleyen Erdoğan, "Parlamentoda her ne kadar hedefe ulaşamadıysak da, inşallah elimizden gelen bütün gayretle Cumhur İttifakı olarak bunu çözmeye çalışacağız" diye konuştu.

Erdoğan'ın zaferinin ardından AKP destekçilerinin hem Huber Köşkü önünde hem de Türkiye'nin farklı yerlerinde kutlama yaptığı görüldü.

Bahçeli: MHP kilit parti oldu

AKP ile beraber Cumhur İttikafı'nın içinde olan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Bugün Cumhur İttifakı'nın zaferini gururla, onurla, müsterih bir vicdanla idrak ve ifade ediyoruz" dedi.