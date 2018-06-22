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Seçim 2018: "Eyy BBC artık 'Tamam' diyoruz"

22.06.2018 11:41 | Son Güncelleme

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce dün akşam, İzmir'de yüz binlerce kişinin katıldığı bir miting düzenledi. Son yılların en kalabalık mitinglerinden birinin yaşandığı İzmir'den BBC Türkçe muhabiri Mahmut Hamsici'nin izlenimleri...

Seçim 2018: "Eyy BBC artık 'Tamam' diyoruz"

İzmir'in sokaklarında miting heyecanı saatler öncesinden başladı.

Bayrakçılar, Gündoğdu Meydanı'na yakın bölgenin her bir köşesinde stant açmıştı.

Tabii ki bu bayraklar, Cumhuriyet mitingleri döneminde tasarlanan, üzerinde kalpaklı Mustafa Kemal figürünün olduğu Türk bayraklarıydı. Yanlarında tişörtler ve başa takılan bantlar da "yok sattı", en çok da üzerinde "Tamam" yazanları…

Alsancak ve çevresindeki kafelerde, restoranlarda, barlarda, kaldırım kenarlarında, yol üzerilerinde bekleyişe geçenler kendi miting programlarını önceden başlattı. Bir kişi "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganını patlatınca binlerce kişi eşlik ediyordu.

En fazla söylenen marş, vurgunun "Yaşa Mustafa Kemal Paşa"ya yapıldığı "İzmir Marşı" olurken yer yer "Çav Bella" da söylendi.

izmir miting

Meydana dört koldan girmeye çalışan 'insan seli'

Mitingin başlamasına daha bir saat varken bile Gündoğdu Meydanı'na ana girişte izdiham oluşmaya başladı. Bunun üzerine 10 binlerce kişi yaklaşık bir kilometre ilerideki Cumhuriyet Meydanı'ndaki girişe yönlendirildi.

Katılımcılar yürürken karşılarına çıkan kahve dükkanı Starbucks'ın yoldan girişi olduğu gibi sahile çıkışı olduğunu da gördüklerinde içine akın etti, ama kısa sürede Starbucks'ta da izdiham yaşandı.

Cumhuriyet Meydanı'na gelindiğine ise bu kitle, sahilden Pasaport tarafından gelen kitleyle birleşiyor, meydandaki noktasına yürürken bir insan seli oluşuyordu.

Bu arada birçok tekne de denizde yerini almıştı. İnsanlar akın akın gelmeye devam ederken mitingin başlama saati uzadı.

MUHARREM INCE

Ortak taleplerden biri huzur

Herkeste heyecan ve Muharrem İnce'ye güven vardı.

Konuştuğumuz, yaşı büyük katılımcılar çocukları ve torunları için mitinge geldiklerine vurgu yaptılar.

Gençler gelecekleri için geldiklerini belirttiler.

Kadınların sayısı çok belirgindi. Birçok anne çocuğunu da yanına alıp gelmişti.

Kentin yoksul Kürt göçmenlerinden de belli bir oranda katılım olduğunu anladık.

İlk kez bir siyasi mitinge katıldığını söyleyen birçok kişiyle karşılaştık.

Konuştuklarımıza "Ne istiyorsunuz?" diye sorduğumuzda aldığımız ortak yanıtlardan biri de "Huzur" oldu.

Bu arada yaka kartımıza bakıp gülerek "Eyy BBC artık 'Tamam' diyoruz" diyen de oldu; "Dünya bilsin, tam bağımsız Türkiye istiyoruz" diyen de.

İnce yaklaşık bir saat geç olarak sahneye çıktığında meydana girişler hala sürüyordu.

Konuşmalarla heyecan iyice artmıştı. Alkışlar, bağırışlar, tezahüratlar, sloganlar…

Miting sonunda da keyifler yerinde

Katılanlarla konuştuğumuzda buradaki coşkunun ancak 2007'deki Cumhuriyet mitingleri ve 15 Temmuz sonrasında CHP'nin düzenlediği ve hem darbe hem de OHAL'i protesto mitingindeki coşkuyla kıyaslanabileceğini söylediler.

Birçok kişiye göre ise kalabalık hepsini aşmıştı.

Miting sona erdiğinde ortaya, ellerinde çöp poşeti olan gönüllüler çıktı. Önce herkesin elindeki çöpleri sonra da yerlerdeki izmaritleri topladılar.

Yüz binlerce kişinin bir bölümü çoluk çocuk, yaşlı genç sahildeki çimlere yayılıp sohbet etmeye başladı.

Geç saatlerde çevredeki mekanlardaki gençlerden yer yer topluca "Şerefine Tayyip" ve "Artık yeter Tayyip" sloganları gelmeye başladı.

Saatler epey ilerledi ama Gündoğdu ve çevresindeki sohbetler sürüyordu. Keyifler yerindeydi.

Belli ki İnce, cumhuriyetçi kesimde ciddi bir karşılık bulmuştu.

Sanki herkes sabaha kadar İzmir Marşı'nı söylemeye hazır gibiydi.

Seçim 2018:

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