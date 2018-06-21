Seçim 2018: Hatay'da liste tartışmaları sonrası CHP'den HDP'ye oy kayabilir

24 Haziran'a dair yürütülen en büyük tartışma ise HDP'nin bu sefer şehirden bir milletvekili çıkarıp çıkaramayacağına dair.

Bu seçimde Hatay'dan bir milletvekili daha çıkacak.

7 Haziran 2015'teki seçimde AKP ve CHP'nin oy oranları birbirine çok daha yakındı. Bu seçimlerde AKP yüzde 37,8, CHP ise yüzde 36,1 oranında oy almıştı.

Yanı başlarında yaşanan savaş ve Suriye'den gelen göçmen akını sosyal ve ekonomik olarak sorunların ortaya çıkmasına yol açmış.

Suriye'deki savaş ise son yıllarda bu tabloyu bozan bir etmen olmuş.

Etnik ya da dini azınlıklarla sohbet ettiğiniz zaman Türkiye'nin geri kalanına kıyasla Hatay'da yaşamalarının daha kolay olduğunu dile getirdiklerini duyuyorsunuz.

Hatta ilk aday listesinde adı yer almayan ancak yapılan değişiklikle 6. sıradan milletvekili adayı gösterilen Hasan Ramiz Parlar, adaylıktan çekildiğini açıklamıştı.

Sol ve sosyalist hareketlerin tarihi olarak güçlü olduğu Hatay'da son yıllarda hakimiyetin AKP'nin eline geçmiş olması solcu kitlelerin en büyük tartışma konusu.

O yüzden HDP'nin Hatay'dan bir milletvekili çıkarabilmesi için AKP tabanına da seslenmesi gerekiyor.

Ancak kimileri de Atay'ın Hatay'ı örgütleyecek nitelikte bir aday olmadığı kanısında.

Akdeniz'in diğer CHP'li köylerinde gözlemlediğimiz gibi Hatay'da da ailelerden gidecek oylar "gençler HDP'ye, büyükler CHP'ye" şeklinde bölünebilir.

Bu yüzden CHP'ye yönelik bir küskünlük olduğu, bunun da HDP'nin lehine işleyeceği konuşuluyor.

Siyaset ile ilgili yürüttükleri tartışma Türkiye'de konuşulanların bir özeti gibi.

Hatay'ın Antakya ilçesindeki en işlek caddelerden Kurtuluş Caddesi'nde çok sayıda kişi, "Eskiden bu cadde cıvıl cıvıl olurdu. İnsanlar ekonomik olarak zorda, kimse evinden çıkmıyor" yorumunda bulunuyor.

TÜİK'e göre Hatay'ın ekonomik hayatına hakim sektörler ise ticaret, tarım, sanayi, ulaştırma (nakliyecilik) ve inşaat sanayi.

AKP'nin dayanışma ve paylaşmayı öne çıkardığı da ayrıca vurgulanıyor.

Zobu'nun bu kararında en çok rol oynayan etken ise ekonomi.

"Dolar işleri çok etkiledi. Paramızın değeri düştüğü ekonomik olarak çok zorlanıyoruz. Kiralar da çok yüksek. 2018'de işler daha iyiye gidecekken daha kötü oluyorsa demek ki başarısızlık var. Eskiden AKP için çalıştım bile; ancak İnce'ye oy vermeyi düşünüyorum" diyen Zobu, esnafın çok yüksek oranda kredi borcu olduğunu söylüyor.

Zobu'nun arkadaşı Tolgahan Öndaş'ın oyu ise MHP'ye.

Öndaş, Devlet Bahçeli'nin 15 Temmuz'da gösterdiği duruşun ülkenin bekası için takdire şayan olduğunu düşünüyor.

Erdoğan'ın iyi bir lider olduğunu söyleyen Öndaş'a göre Meral Akşener popülist bir isim, İYİ Parti ise Hatay'da başarılı bir performans gösteremeyecek.

Öndaş, rahat bir şekilde yaşadıklarını ve OHAL'in hayatlarını etkilemediğini sözlerine ekliyor.

Akşener, Samandağ'dan etkilenmişti

İYİ Parti'nin ve Saadet Partisi'nin Hatay'da nasıl bir performans sergileyeceği de merak edilenler arasında. İYİ Parti'nin özellikle Samandağ'dan oy alması bekleniyor.

Samandağ'da Kasım 2015 seçimlerinde CHP yüzde 71,5 oranında oy almış, HDP ise yüzde 19,5 oy oranıyla ikinci parti olmuştu.