Seçim 2018: Malatya’da çiftçi dertli, AKP seçmeni adaylardan şikayetçi

480 bin lirayı aşan borcu, protestosunun ardından Kasım'a kadar ertelenmiş. Ama bu borcu nasıl ödeyeceğini sorunca yüzü kararıyor.

15 yıl çiftçilik yapmış, Malatya'nın Doğanşehir beldesinin bilinen çiftçilerinden biri Metin Çelik. Geçen yıl 45 dönüm tütün ekmiş, alıcı bulamamış. Elinde kalan tonlarca tütünü eskiden ahır olarak kullandığı depoda saklıyor. Hayvancılık bitti, tütün bitti, diyor.

"Artık canıma tak etti. Onursuz yaşamaktansa onurlu ölmeyi tercih ettim," diyor. Olayın ardından hiçbir yetkilinin kendisini aramadığını, sormadığını anlatıyor. Kırgın olduğunu söylüyor.

O günün üzerinden üç hafta geçti. Ama Metin Çelik, cinnet anını anlatırken hala duygularını gizleyemiyor.

Türkiye, onu Malatya'da Ziraat Bankası önünde kendini yakmaya çalışan çiftçi olarak tanıdı.

"Ben oyumu hükümet partisine verdim. Ama ellerim kırılaydı da vermeyeydim," diyor Metin Çelik.

"Kayısım var, o da para ederse. Evim var satılığa çıkardım ama alan yok. Bilmiyorum ne yapacağım," diyor.

Altını çize çize bir tek ben değilim bu durumda, diye de ekliyor:

"Oturuyorum şu an ben. Memlekette tüm çiftçiler artık kahve köşelerinde, çay ocaklarında oturmakta. Ama hiç sesini çıkaramıyor.

"Ben çiftçiye kim sahip çıkıyorsa, çiftçinin faizini kim silecekse onun yanında olacağım. Bana sus diyorlar. Susmayacağım. Ben oyumu CHP'ye atacağım. Bu iktidara çiftçilerin çoğu zannedersem oy vermeyecek gibi."

AKP'nin kalesi

Malatya, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin çok güçlü olduğu bir il. 1 Kasım 2015 seçimlerinde AKP yüzde 67 oy almış.

CHP'nin oy oranı ise yüzde 15 seviyesinde kalmış. Malatya'nın altı milletvekilinden beşi AKP, biri CHP'den.

Geçen yılki referandumda da benzer bir tablo var: Evet oyları yüzde 69,5. Hayır ise yüzde 30 düzeyinde.

Malatyalı seçmenler, özellikle eski belediye başkanı Ahmet Çakır'ın üçüncü sıradan, yani seçilebilir bir yerden aday gösterilmesine tepkilerini dile getiriyorlar.

Çakır, Malatya Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde sanayi alanı olan bölgeleri usulsüz biçimde ticaret alanına dönüştürmekle suçlanmış, alışveriş merkezi inşaatına ruhsat verdiği için tepki çekmişti.