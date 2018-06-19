Seçim 2018: Mersin’de seçimin sonucunu 'Suriyeliler' faktörü ve milliyetçi taban belirleyecek

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi'nin verilerine göre Mersin; İstanbul, Şanlıurfa, Hatay ve Gaziantep'ten sonra en çok Suriyeliyi barındıran şehir. Mersin'de tıpkı günlük hayatta olduğu gibi seçimlerde de en çok öne çıkan konu Suriyeliler.

Haziran 2018 verilerine göre Mersin'de 208 bin 334 Suriyeli yaşıyor. Mersin'deki seçmen sayısı 1 milyon 270 bin. Sokakta kime sorsanız Suriyelileri gündeme getirmeyen yok.

Bunu her partiden seçmende gözlemlemek mümkün.

'Ucuz ve vasıfsız işgücü'

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Ayhan Kızıltan, Suriyeli göçmenler vasıtasıyla Suriye ile ticaret yapıldığını aktarıyor.

Ancak hem küçük hem de büyük esnafın şikayetçi olduğu konular olduğunu da vurguluyor:

"Esnaf, 'Bizim durumumuz ne olacak?' diye soruyor. Sağlarında sollarında aynı işi yapan Suriyelilerin vergi ödemediğini söylüyorlar. 'Biz vergi ödüyoruz, haksız bir rekabet var ve iş yapamıyoruz' diyorlar."

Kızıltan, Suriyelilerin ucuz ve vasıfsız iş gücü yaratmasının bir sorun olduğunu dile getiriyor.

Ancak Kızıltan'a göre onların vasıflı olması halinde işsizliğin artacağı endişesi de var.