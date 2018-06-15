Seçim 2018: Şırnak'ta seçime yoğun güvenlik önlemleri altında gidiliyor

Geçen yıl referandumda Şırnak'ta toplam sonuç yüzde 71,7 Hayır, yüzde 28,3 "Evet" olarak çıkmıştı. Şırnak merkezde ise yüzde 44,5 "Evet", yüzde 55,5 ise "Hayır" demişti.

İktidar, TOKİ'lerle yapılan yatırımların oyları artırması beklentisinde. Şırnak merkez geleneksel olarak ilçelere kıyasla AKP'ye en çok oy çıkan yerlerden biri.

Şimdilik binalar boş. Halkın çoğu çevre ilçelere, köylere göç etmiş. Konuştuğum çoğu Şırnaklı da TOKİ'lerde yaşamak istemiyor, binaya sıkışmak yerine kendi evlerinde, bahçelerinde, sokaklarında olmak istiyorlar.

En son geçen yıl Nisan ayında referandum öncesi buradaydım. Dümdüz olan merkezi hala kazınıyor, halk, kazındıkça enkazdan çıkan cenazeleri sayıyordu. Şimdi o toprakların yerinden göğe TOKİ'ler yükselmiş.

Çoğu göçe zorlanan Şırnak halkı da son birkaç yılda yaşanan değişim ve çatışmaların yarattığı travmalardan yorgun düştü.

Şırnak, Mart 2016'da ilan edilen sokağa çıkma yasaklarından bu yana çok hırpalandı, yıkıldı, baştan yapıldı, eski haline yabancı bir kent haline geldi.

Güvenlik yoğunluğu iktidara tepki yaratırken, diğer yandan da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen yıl Cizre'nin il olacağını açıklaması ve Şırnak'ın il statüsünü kaybetme riski de kimilerine göre AKP'ye oy kazandırabilir.

Şehre giriş ve çıkışlardaki polis kontrolleri, ilçelere yerleştirilen otomatik bariyerler ve yollarda zırhlı araçlarla yaşamak istemiyorlar.

Çatışma ortamının bitmesiyle güvenlik ve kontrollerin de azalmasını, sürekli takip ediliyor hissiyle yaşamayı istemiyorlar. İktidarın bu güvenlik politikasından vazgeçmemesi eleştiriliyor.

Seçmenlerin Şırnak ve ilçelerinde oylarını etkileyebilecek gerekçeler arasında '1990lardan beter' dedikleri yoğun güvenlik önlemlerinin hayatlarına olan etkisi ve kısıtlamalar da var.

Şırnak merkezde genelde halk görüşünü açıkça dile getirmekten çekiniyor. Eskiden çay bahçesi olan şimdi yerine geçici Pazar kurulan meydanda toplananlardan biri "Ne desek suç, biz ağzımıza bandımızı çekmişiz" diyor.

Genel kanı, bu seçimlerde HDP'nin oylarının yine yüzde 85 civarını bulacağı yönünde.

Şırnak'ta genel seçimlerde ise HDP'nin oyu yüzde 85,5, AKP'nin yüzde 11,1, MHP'nin yüzde 1,2, CHP'nin de yüzde 1,1'di.

Ama Şırnak siyasetini yakından bilen gözlemcilerin aktardığına göre, bölgenin önde gelen ve önceki seçimde AKP'yi destekleyen bazı aşiret liderleri özel sohbetlerde, bu seçimlerde desteklerini çekebileceklerini dile getiriyor.

Diğer yandan sandık taşıma ve birleştirme planlarıyla birçok seçmenin sandığa gidemeyeceği ve bunun da en çok HDP'nin oylarını etkileyebileceği konuşuluyor.

Şırnak genelinde 84 köy, mezra ve mahalledeki sandıkların taşınması, birleştirilmesi planlanıyor. Etkilenecek seçmen sayının da 20 bini aşacağı tahmin ediliyor.

https://twitter.com/bbcturkce/status/1007250050475610112

HDP adayı: Bıçak sırtındayız

HDP'nin Şırnak 3. sıra milletvekili adayı Hüseyin Kaçmaz, "Sandık taşıma kararı HDP'nin aleyhine alınmış bir karar. Taşınan köylerde baskı olduğu iddia ediyor ama asıl baskı iktidar ve çevreleri tarafından yapılıyor" diyor.

Kaçmaz, bazı seçmenlerin sandıkların taşındıkları yerlere ulaşım için partiden yardım istediklerini bazılarının da kendi imkanlarıyla sandıklara gideceklerini anlatıyor:

"Bazı yerlerde askeri personel ya da kolluk güçleri tarafından taşınması talebinde bulunuldu ancak vatandaşlar bu durumu kabul etmedi, bunun açıkça baskı unsuru olacağı ortadadır."