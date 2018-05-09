Seçim 2018: Twitter'da TAMAM-DEVAM çekişmesinin ikinci gününde ne oldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Şayet bir gün milletimiz 'tamam' derse ancak o zaman biz kenara çekiliriz" sözleriyle sosyal medyada başlayan TAMAM-DEVAM çekişmesi ikinci gününde.
Salı günü Twitter'da Dünya ve Türkiye gündemine giren "T A M A M" etiketi ile bu kampanyaya karşı çıkan "DEVAM" etiketini kullananların 'sosyal medya savaşı' şekil değiştirdi.
Sabah saatlerinden itibaren "Günaydın T A M A M" ve #TamammıDevammı etiketleri muhalefetin ana söylemiydi.
Hükümet ise, #KimlerKimlerleBeraber etiketiyle T A M A M kampanyasını BOT hesaplar (robot hesap) üzerinden yapılan bir saldırı diye niteledi.
#KimlerKimlerleBeraber kampanyası
http://twitter.com/selvacam/status/994186574106693633
Hükümet çekişmenin ikinci gününde tutumunu sertleştirdi. AKP'li isimler T A M A M kampanyasının "kirli bir ittifakın" ürünü olduğunu öne sürdü.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 24 Haziran erken seçimleri öncesi "BOT hesapların kendilerine saldırdığını" söyledi.
Kampanyayı "sanal medya hilesi" diye niteleyen Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ da, "İktidara gelmenin yolu sandıktan geçer. İktidar Twitter'dan çıkmayacaktır. Sandıktan çıkacaktır" ifadelerini kullandı.
AKP Sözcüsü Mahir Ünal ise, TAMAM etiketiyle yapılan paylaşımların 15 Temmuz darbe girişiminden sorumlu tutulan Gülen Cemaati ile PKK'nın "etkin olduğu ülkelerden" yapıldığını öne sürdü.
http://twitter.com/mahirunal/status/993944810254979072
Ünal, dünyadan sosyal medya paylaşımlarını haritalandıran bir grafiği iddiasına kanıt olarak sundu.
http://twitter.com/mahirunal/status/994214646428196866
http://twitter.com/MevlutCavusoglu/status/994170186897948673
Bazı AKP'li isimler, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve HDP liderlerinin etiketi kullandığı tweetleri bir araya koydu ve #KimlerKimlerleBeraber notuyla dolaşıma soktu.
Kimi paylaşımlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MHP-AKP ittifakı karşısındaki "Dörtlü İttifak" için kullandığı "Bunların tek derdi Recep Erdoğan Erdoğan'ı indirmek" ifadelerine atıf yapıldı.
"Seçimin sandıkta değil Twitter'da yapıldığını sanıyorlar" gibi ifadelerle de muhalefet cephesi hedef alındı.
http://twitter.com/mecertas/status/994169382417981440
Kampanyayı haberleştiren yabancı basın kuruluşları da eleştirilerin hedefindeydi.
http://twitter.com/oznurcalik/status/994200957650169857
MHP'den bazı isimler de kampanyaya destek çıktı.
http://twitter.com/ersoyruhi/status/994143535678021634
"Günaydın T A M A M" kampanyası
Sosyal medyadaki çekişmenin fitilini ateşleyen T A M A M etiketini yerini alan "Günaydın T A M A M" etiketi, yine sıklıkla muhalefetin söylem ve paylaşımlarına yedirildi.
Akşam saatlerinde AKP'lilerin BOT hesapların oyunu diye nitelediği kampanyaya destek verenler yeni bir etiket ortaya attı: #BOTDeğilimTAMAMDiyorum
http://twitter.com/GurkaynakGonenc/status/994236737017860096
Muhalefet yetkililerinden gelen bazı paylaşımlar şöyle:
http://twitter.com/CHPSosyal\_Medya/status/994103807104733184
http://twitter.com/cemalokanyuksel/status/994085783081451520
http://twitter.com/SerpilKemalbay/status/994078407557251077
http://twitter.com/TCNuriOkutan/status/994112010525736965
http://twitter.com/MevlutDudu/status/994146567803342848
http://twitter.com/ibrahimozdis01/status/994116953882152960
Sivil toplum kuruluşları, sendikalar, öğrenci grupları, kadın hakları örgütleri ve sanatçılardan da "T A M A M" kampanyasına destek vermeyi sürdürenler oldu.
Sosyal medyada dikkat çeken diğer tweetlerden bazıları da şöyle:
http://twitter.com/ArzuCerkezoglu/status/994104739896885248
http://twitter.com/MucellaYapici/status/994078515665522688
http://twitter.com/\_ekoist/status/994122905356251136
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD açıklaması: Gerçek dostlarını kaybediyor
İstanbul'un en çapkın semti hangisi? İşte flörtte en şanlı yerler
Dünyanın en güçlü insanları kimler? İşte dünyanın en güçlü insanları! Recep Tayyip Erdoğan kaçıncı sırada?
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'dan şaşırtan açıklama: Türkiye ile ön koşulsuz diplomatik ilişkiler kurmaya hazırız
Bursa'da iğrenç olay! 14 yaşındaki kız çocuğuyla gece saati...
ABD ile Kuzey Kore görüşmesinin ardından flaş gelişme
Çorum'da gizemli kız turizmi
Doğum lekesi sandığı iz ikizi çıktı! Meğer yıllardır bedeninde taşıyormuş
Eski halini gören annesi sanıyor
İbrahim Kalın'dan 'tamam' açıklaması
Kadın öğretmenin öğrencisiyle ilişkisi ortaya çıktı! Kocası görüntüleri mahkemeye sundu
Canan Karatay en sağlıklı yemeği açıkladı! Dünyanın en sağlıklı yemeği hangisi?
Okuyucu Yorumları 0 yorum