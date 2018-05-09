HABER

Seçim 2018: Twitter'da TAMAM-DEVAM çekişmesinin ikinci gününde ne oldu?

09.05.2018 19:08 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Şayet bir gün milletimiz 'tamam' derse ancak o zaman biz kenara çekiliriz" sözleriyle başlayan çekişmenin ikinci günü geride kaldı. Hükümet, #KimlerKimlerleBeraber etiketiyle T A M A M kampanyasını sahte hesaplarla yürütülen bir saldırı olarak niteledi.

Seçim 2018: Twitter'da TAMAM-DEVAM çekişmesinin ikinci gününde ne oldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Şayet bir gün milletimiz 'tamam' derse ancak o zaman biz kenara çekiliriz" sözleriyle sosyal medyada başlayan TAMAM-DEVAM çekişmesi ikinci gününde.

Salı günü Twitter'da Dünya ve Türkiye gündemine giren "T A M A M" etiketi ile bu kampanyaya karşı çıkan "DEVAM" etiketini kullananların 'sosyal medya savaşı' şekil değiştirdi.

Sabah saatlerinden itibaren "Günaydın T A M A M" ve #TamammıDevammı etiketleri muhalefetin ana söylemiydi.

Hükümet ise, #KimlerKimlerleBeraber etiketiyle T A M A M kampanyasını BOT hesaplar (robot hesap) üzerinden yapılan bir saldırı diye niteledi.

#KimlerKimlerleBeraber kampanyası

http://twitter.com/selvacam/status/994186574106693633

Hükümet çekişmenin ikinci gününde tutumunu sertleştirdi. AKP'li isimler T A M A M kampanyasının "kirli bir ittifakın" ürünü olduğunu öne sürdü.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 24 Haziran erken seçimleri öncesi "BOT hesapların kendilerine saldırdığını" söyledi.

Kampanyayı "sanal medya hilesi" diye niteleyen Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ da, "İktidara gelmenin yolu sandıktan geçer. İktidar Twitter'dan çıkmayacaktır. Sandıktan çıkacaktır" ifadelerini kullandı.

AKP Sözcüsü Mahir Ünal ise, TAMAM etiketiyle yapılan paylaşımların 15 Temmuz darbe girişiminden sorumlu tutulan Gülen Cemaati ile PKK'nın "etkin olduğu ülkelerden" yapıldığını öne sürdü.

http://twitter.com/mahirunal/status/993944810254979072

Ünal, dünyadan sosyal medya paylaşımlarını haritalandıran bir grafiği iddiasına kanıt olarak sundu.

http://twitter.com/mahirunal/status/994214646428196866

http://twitter.com/MevlutCavusoglu/status/994170186897948673

Bazı AKP'li isimler, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve HDP liderlerinin etiketi kullandığı tweetleri bir araya koydu ve #KimlerKimlerleBeraber notuyla dolaşıma soktu.

Kimi paylaşımlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MHP-AKP ittifakı karşısındaki "Dörtlü İttifak" için kullandığı "Bunların tek derdi Recep Erdoğan Erdoğan'ı indirmek" ifadelerine atıf yapıldı.

"Seçimin sandıkta değil Twitter'da yapıldığını sanıyorlar" gibi ifadelerle de muhalefet cephesi hedef alındı.

http://twitter.com/mecertas/status/994169382417981440

Kampanyayı haberleştiren yabancı basın kuruluşları da eleştirilerin hedefindeydi.

http://twitter.com/oznurcalik/status/994200957650169857

MHP'den bazı isimler de kampanyaya destek çıktı.

http://twitter.com/ersoyruhi/status/994143535678021634

"Günaydın T A M A M" kampanyası

Sosyal medyadaki çekişmenin fitilini ateşleyen T A M A M etiketini yerini alan "Günaydın T A M A M" etiketi, yine sıklıkla muhalefetin söylem ve paylaşımlarına yedirildi.

Akşam saatlerinde AKP'lilerin BOT hesapların oyunu diye nitelediği kampanyaya destek verenler yeni bir etiket ortaya attı: #BOTDeğilimTAMAMDiyorum

http://twitter.com/GurkaynakGonenc/status/994236737017860096

Muhalefet yetkililerinden gelen bazı paylaşımlar şöyle:

http://twitter.com/CHPSosyal\_Medya/status/994103807104733184

http://twitter.com/cemalokanyuksel/status/994085783081451520

http://twitter.com/SerpilKemalbay/status/994078407557251077

http://twitter.com/TCNuriOkutan/status/994112010525736965

http://twitter.com/MevlutDudu/status/994146567803342848

http://twitter.com/ibrahimozdis01/status/994116953882152960

http://twitter.com/meraldanis/status/994221980168617986

Sivil toplum kuruluşları, sendikalar, öğrenci grupları, kadın hakları örgütleri ve sanatçılardan da "T A M A M" kampanyasına destek vermeyi sürdürenler oldu.

Sosyal medyada dikkat çeken diğer tweetlerden bazıları da şöyle:

http://twitter.com/ArzuCerkezoglu/status/994104739896885248

http://twitter.com/MucellaYapici/status/994078515665522688

http://twitter.com/\_ekoist/status/994122905356251136

http://twitter.com/kolektifler/status/994169280555048960

Trump'a büyük şokTrump'a büyük şok
Eski milletvekilinin yerini açıkladıEski milletvekilinin yerini açıkladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Serdar'dan flaş Chloe itirafı! 'Param bitti ve...'

Serdar'dan flaş Chloe itirafı! 'Param bitti ve...'

24 Haziran seçim sonuçları için bir anket daha!

24 Haziran seçim sonuçları için bir anket daha!

Başbakan'a benzeyen yarışmacı Murat Yıldırım'ı şaşkına uğrattı

Başbakan'a benzeyen yarışmacı Murat Yıldırım'ı şaşkına uğrattı

Kadın öğretmenin öğrencisiyle ilişkisi ortaya çıktı! Kocası görüntüleri mahkemeye sundu

Kadın öğretmenin öğrencisiyle ilişkisi ortaya çıktı! Kocası görüntüleri mahkemeye sundu

Abdullah Gül’e şok protesto! 'İhanet etti'

Abdullah Gül’e şok protesto! 'İhanet etti'

Son dakika! Şırnak'ta dere taştı! Kahreden haber geldi

Son dakika! Şırnak'ta dere taştı! Kahreden haber geldi

İlginizi Çekebilir

ABD'nin 'İran' kararı sonrası Rusya ve Çin'den flaş hamle

ABD'nin 'İran' kararı sonrası Rusya ve Çin'den flaş hamle

'Arkadaşım' deyip öyle bir poz paylaştı ki...

'Arkadaşım' deyip öyle bir poz paylaştı ki...

Ajanslar son dakika olarak duyurdu: Beşar Esad'ı öldürebiliriz

Ajanslar son dakika olarak duyurdu: Beşar Esad'ı öldürebiliriz

Pakistan İçişleri Bakanı'na silahlı saldırı!

Pakistan İçişleri Bakanı'na silahlı saldırı!

Avrupa medyasından bomba iddia: Türk ekonomisi seçimden önce mi sonra mı çökecek?

Avrupa medyasından bomba iddia: Türk ekonomisi seçimden önce mi sonra mı çökecek?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Dünyanın en güçlü insanları kimler? İşte dünyanın en güçlü insanları! Recep Tayyip Erdoğan kaçıncı sırada?

Dünyanın en güçlü insanları kimler? İşte dünyanın en güçlü insanları! Recep Tayyip Erdoğan kaçıncı sırada?

ABD ile Kuzey Kore görüşmesinin ardından flaş gelişme

ABD ile Kuzey Kore görüşmesinin ardından flaş gelişme

İsrail füzeleri İran'a ait askeri tesisleri vurdu

İsrail füzeleri İran'a ait askeri tesisleri vurdu

Suudi Arabistan'da son dakika gelişmesi! Başkent Riyad'ta patlama sesleri

Suudi Arabistan'da son dakika gelişmesi! Başkent Riyad'ta patlama sesleri

ABD'nin 'İran' kararı sonrası Rusya ve Çin'den flaş hamle

ABD'nin 'İran' kararı sonrası Rusya ve Çin'den flaş hamle

İran Meclisi'nden ABD'ye şok tepki! Bayrak yaktılar

İran Meclisi'nden ABD'ye şok tepki! Bayrak yaktılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.