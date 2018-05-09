Seçim 2018: Twitter'da TAMAM-DEVAM çekişmesinin ikinci gününde ne oldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Şayet bir gün milletimiz 'tamam' derse ancak o zaman biz kenara çekiliriz" sözleriyle sosyal medyada başlayan TAMAM-DEVAM çekişmesi ikinci gününde. Salı günü Twitter'da Dünya ve Türkiye gündemine giren "T A M A M" etiketi ile bu kampanyaya karşı çıkan "DEVAM" etiketini kullananların 'sosyal medya savaşı' şekil değiştirdi. Sabah saatlerinden itibaren "Günaydın T A M A M" ve #TamammıDevammı etiketleri muhalefetin ana söylemiydi. Hükümet ise, #KimlerKimlerleBeraber etiketiyle T A M A M kampanyasını BOT hesaplar (robot hesap) üzerinden yapılan bir saldırı diye niteledi. #KimlerKimlerleBeraber kampanyası http://twitter.com/selvacam/status/994186574106693633 Hükümet çekişmenin ikinci gününde tutumunu sertleştirdi. AKP'li isimler T A M A M kampanyasının "kirli bir ittifakın" ürünü olduğunu öne sürdü. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 24 Haziran erken seçimleri öncesi "BOT hesapların kendilerine saldırdığını" söyledi. Kampanyayı "sanal medya hilesi" diye niteleyen Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ da, "İktidara gelmenin yolu sandıktan geçer. İktidar Twitter'dan çıkmayacaktır. Sandıktan çıkacaktır" ifadelerini kullandı.

AKP Sözcüsü Mahir Ünal ise, TAMAM etiketiyle yapılan paylaşımların 15 Temmuz darbe girişiminden sorumlu tutulan Gülen Cemaati ile PKK'nın "etkin olduğu ülkelerden" yapıldığını öne sürdü. http://twitter.com/mahirunal/status/993944810254979072 Ünal, dünyadan sosyal medya paylaşımlarını haritalandıran bir grafiği iddiasına kanıt olarak sundu. http://twitter.com/mahirunal/status/994214646428196866 http://twitter.com/MevlutCavusoglu/status/994170186897948673 Bazı AKP'li isimler, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve HDP liderlerinin etiketi kullandığı tweetleri bir araya koydu ve #KimlerKimlerleBeraber notuyla dolaşıma soktu. Kimi paylaşımlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MHP-AKP ittifakı karşısındaki "Dörtlü İttifak" için kullandığı "Bunların tek derdi Recep Erdoğan Erdoğan'ı indirmek" ifadelerine atıf yapıldı. "Seçimin sandıkta değil Twitter'da yapıldığını sanıyorlar" gibi ifadelerle de muhalefet cephesi hedef alındı. http://twitter.com/mecertas/status/994169382417981440 Kampanyayı haberleştiren yabancı basın kuruluşları da eleştirilerin hedefindeydi.