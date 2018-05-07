HABER

Seçim 2018: YSK ve e-devlet üzerinden seçmen kaydı sorgulama nasıl yapılır?

07.05.2018 12:45 | Son Güncelleme

24 Haziran seçimleri öncesinde muhtarlıklarda askıya çıkan listeler ve internet üzerinden seçmen kayıt sorgulama süreci devam ediyor. Son sorgu tarihi 12 Mayıs. 22 Mayıs'ta ise seçmen kütükleri kesinleştirilecek ve oy kullanma yerleri açıklanacak.

Seçim 2018: YSK ve e-devlet üzerinden seçmen kaydı sorgulama nasıl yapılır?

24 Haziran seçimleri öncesinde muhtarlıklarda askıya çıkan listeler ve internet üzerinden seçmen kayıt sorgulama süreci devam ediyor. Son sorgu tarihi 12 Mayıs. 22 Mayıs'ta ise seçmen kütükleri kesinleştirilecek ve oy kullanma yerleri açıklanacak.

Seçmen kayıtları Cumartesi gününe kadar sorgulanabilecek ve bu tarihe kadar hataların düzeltilmesi için itiraz edilebilecek.

Seçmen kayıtlarına, muhtarlıklarda askıya çıkan listeler üzerinden bakılabileceği gibi, internet üzerinden de ulaşılabiliyor.

Kayıtlar, internette hem Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) kendi sitesi hem de turkiye.gov.tr adresindeki E Devlet sistemi üzerinde yer alıyor.

SECMEN

Yurt içinde bulunan kaydınızı YSK'dan kontrol etmek için şu adımları izlemeniz gerekiyor:

  1. Buraya tıklayın,
  2. Sorgulamayı yeni kimlikle mi, yoksa eskisiyle mi yapacağınızı seçin,
  3. Nüfusa kayıtlı olduğunu il, TC Kimlik Numarası, nüfusa kayıtlı olduğunuz sıra numarası ve resimde gösterilen güvenlik kodunu girin.

Seçmen kaydınıza ulaşmak için bilgilerin tamamını eksiksiz girmeniz gerekiyor.

Bilgilerin tamamını girdikten sonra karşınıza açılacak sayfada kaydınızın nerede olduğu bilgisi yer alıyor.

YSK SITESI

Yurt dışı seçmen kaydını sorgulamak için de aynı bilgilerin girilmesi ancak bu adreste yer alan formun kullanılması gerekiyor.

Seçmen kayıtlarına E Devlet üzerinden de buradaki adrese gidilerek ve kullanıcı adı ile şifre girildikten sonra ulaşılabiliyor.

Yurt içi ve yurt dışı seçmen kütüklerinin kesinleştirilmesi ise 22 Mayıs Salı günü tamamlanacak.

Bu tarihte seçmenlerin oy kullanacağı yerler de ysk.gov.tr adresi üzerinden ilan edilecek.

Seçim 2018: YSK ve e-devlet üzerinden seçmen kaydı sorgulama nasıl yapılır?

Rusya'da isyan! Putin'i devirmek için sokaklara döküldüler!Rusya'da isyan! Putin'i devirmek için sokaklara döküldüler!
TSK'daki kripto FETÖ'cüler deşifre oldu! 15 ilde operasyonTSK'daki kripto FETÖ'cüler deşifre oldu! 15 ilde operasyon
Mahkeme bu itirafla yankılandı!Mahkeme bu itirafla yankılandı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

FETÖ'den yargılanan ünlü işadamı 3 milletvekilinin ismini verdi

FETÖ'den yargılanan ünlü işadamı 3 milletvekilinin ismini verdi

Öğrenci yurdu önünde dehşet! Annesine tecavüz etmeye çalışınca...

Öğrenci yurdu önünde dehşet! Annesine tecavüz etmeye çalışınca...

Pınar Altuğ'u şoke eden yorum: Yağmur bey sizinle sevişirken...

Pınar Altuğ'u şoke eden yorum: Yağmur bey sizinle sevişirken...

Hükümetten yeni adım! İki yeni müjde geliyor

Hükümetten yeni adım! İki yeni müjde geliyor

Eski Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan'dan Muharrem İnce uyarısı

Eski Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan'dan Muharrem İnce uyarısı

Muharrem İnce'den Bilal Erdoğan'a: Otur oturduğun yerde

Muharrem İnce'den Bilal Erdoğan'a: Otur oturduğun yerde

İlginizi Çekebilir

Ajanslar son dakika olarak duyurdu: Beşar Esad'ı öldürebiliriz

Ajanslar son dakika olarak duyurdu: Beşar Esad'ı öldürebiliriz

Pakistan İçişleri Bakanı'na silahlı saldırı!

Pakistan İçişleri Bakanı'na silahlı saldırı!

Rusya'da neler oluyor? Binlerce kişi sokaklarda!

Rusya'da neler oluyor? Binlerce kişi sokaklarda!

Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbanguli Berdimuhammedov'dan renkli araç yasağı

Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbanguli Berdimuhammedov'dan renkli araç yasağı

Bir öğretmen-öğrenci ilişkisi daha! Sapkınlık yayılıyor...

Bir öğretmen-öğrenci ilişkisi daha! Sapkınlık yayılıyor...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çanakkale zaferi temsili İsviçre'yi karıştırdı

Çanakkale zaferi temsili İsviçre'yi karıştırdı

Lavlar evleri böyle yuttu! İnsanlar canını zor kurtardı

Lavlar evleri böyle yuttu! İnsanlar canını zor kurtardı

Ajanslar son dakika olarak duyurdu: Beşar Esad'ı öldürebiliriz

Ajanslar son dakika olarak duyurdu: Beşar Esad'ı öldürebiliriz

Belgesel için gittiği kabilede evlendirildi

Belgesel için gittiği kabilede evlendirildi

Vahşi timsah hamile eşini diri diri yedi! Yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı

Vahşi timsah hamile eşini diri diri yedi! Yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı

Suçluların korkulu rüyası sosyal medya fenomeni olursa...

Suçluların korkulu rüyası sosyal medya fenomeni olursa...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.