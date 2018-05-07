Seçim 2018: YSK ve e-devlet üzerinden seçmen kaydı sorgulama nasıl yapılır?

24 Haziran seçimleri öncesinde muhtarlıklarda askıya çıkan listeler ve internet üzerinden seçmen kayıt sorgulama süreci devam ediyor. Son sorgu tarihi 12 Mayıs. 22 Mayıs'ta ise seçmen kütükleri kesinleştirilecek ve oy kullanma yerleri açıklanacak.
Seçmen kayıtları Cumartesi gününe kadar sorgulanabilecek ve bu tarihe kadar hataların düzeltilmesi için itiraz edilebilecek.
Seçmen kayıtlarına, muhtarlıklarda askıya çıkan listeler üzerinden bakılabileceği gibi, internet üzerinden de ulaşılabiliyor.
Kayıtlar, internette hem Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) kendi sitesi hem de turkiye.gov.tr adresindeki E Devlet sistemi üzerinde yer alıyor.
Yurt içinde bulunan kaydınızı YSK'dan kontrol etmek için şu adımları izlemeniz gerekiyor:
Seçmen kaydınıza ulaşmak için bilgilerin tamamını eksiksiz girmeniz gerekiyor.
Bilgilerin tamamını girdikten sonra karşınıza açılacak sayfada kaydınızın nerede olduğu bilgisi yer alıyor.
Yurt dışı seçmen kaydını sorgulamak için de aynı bilgilerin girilmesi ancak bu adreste yer alan formun kullanılması gerekiyor.
Seçmen kayıtlarına E Devlet üzerinden de buradaki adrese gidilerek ve kullanıcı adı ile şifre girildikten sonra ulaşılabiliyor.
Yurt içi ve yurt dışı seçmen kütüklerinin kesinleştirilmesi ise 22 Mayıs Salı günü tamamlanacak.
Bu tarihte seçmenlerin oy kullanacağı yerler de ysk.gov.tr adresi üzerinden ilan edilecek.
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