Seçim Gündeminde Muhalefet TRT’ye Tepkili

Türkiye’de muhalefet cephesi, genel seçimler ve Cumhurbaşkanlığı Seçimi sürecinde TRT’yi “eşitlik, adalet, kamu yayıncılığı” ilkelerine aykırı davranmakla suçluyor. HDP Cumhurbaşkanlığı adayı Selahattin Demirtaş’ın, cezaevinden seçim kampanyasını sürdürmesinde eşitliğe aykırılık tartışmasında son olarak TRT’deki yasal propaganda süresi için Edirne Cezaevi’nde çekim yapılması kararı geldi. Ancak TRT, Demirtaş ve HDP’ye hiç yer verilmemesinin yanı sıra CHP başta olmak üzere muhalefet partilerince de eleştiriliyor. Son olarak CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, kamuoyuna TRT ekranlarında ücreti karşılığında reklam kuşağında yayınlanması için gönderdikleri “adalet ve ekonomi” temalı seçim klibine engelleme yapıldığını açıkladı. Konuya ilişkin Amerika’nın Sesi’nin sorularını yanıtlayan gazeteci kökenli milletvekili Özkan, CHP olarak 24 Haziran Genel Seçimleri için 5 reklam filmi hazırladıklarını ancak bunlardan Türkiye’nin yargı alanındaki sıkıntılarına dikkat çeken filme TRT Denetleme Kurulu’nun onay vermediğini söyledi.

Özkan, “CHP olarak adalet alanında yaşananlara karşı vaatlerimizi özetlediğimiz klibimiz TRT yönetimini rahatsız etmiş görünüyor. TRT’nin yayınlanmasına karşı çıktığı filmde, ’24 Haziran sonrasında OHAL kalkacak, keyfi uygulamalar son bulacak, KHK düzeni bitecek’ mesajları veriliyor. CHP olarak Türkiye’nin yeniden hukuk devleti olacağını söylüyoruz. Bu mesajlar ise TRT yönetimince uygun görülmemiş. Şimdi TRT’ye karşı hukuki yollara başvuracağız” dedi. Anayasa gereğince seçim sürecinde yetkili yargı organının YSK olduğunu anımsatan Özkan, bu nedenle CHP’nin reklam filmiyle ilgili TRT aleyhine Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) başvuracaklarını ifade etti. Özkan, idari hukuk açısından TRT Denetleme Kurulu’nun ret kararına ilişkin “yürütmeyi durdurma ve iptali” istemiyle gerekirse idari mahkemeye de başvuracaklarını ifade etti. Özkan, “TRT, kamu yayıncılığını kenara bırakıp parti yayıncılığına geçtiği için sorun var. Evrensel yayıncılık ilkeleri için açısından utanç verici TRT ekranlarındaki yayınlar. TRT ekranlarında yüzde 78 oranında iktidar partisi ve yüzde 82 oranında Erdoğan olduğunu görüyoruz. Kamu kurumu olarak anayasal ve yasal amaçlarından sapmıştır. Hukuken gereği yapılmalıdır. Eğer TRT yönetimi bunu kendi iradesiyle yapıyorsa da kim TRT’ye kanunsuz emir veriyorsa o emri verenler yargılanmalıdır” diye konuştu.

“TRT kırsala ulaşıyor ama muhalefet engelleniyor” TRT’nin mevcut yayıncılık anlayışıyla muhalefet olarak özellikle kırsal kesimdeki halka medya aracılığıyla ulaşamadıklarını belirten Özkan, Türkiye’de radyo ve televizyon yayıncılığında köylere ulusal yayın olarak TRT’nin ulaştığını vurgulayarak, bunun devlet/kamu imkanlarıyla gerçekleştiğini ancak bundan muhalefet olarak yararlanamadıklarını dile getirdi. CHP olarak sosyal medya araçlarıyla geniş kesimlere ulaşmayı çalıştıklarını kaydeden Özkan, ancak özel radyo ve TV’lerde de ulusal çapta muhalefete yeterince yer verilmediği söyledi. Özkan, “Son olarak Doğan Grubu’nun seçim öncesinde el değiştirmesi, Rekabet Kurumu’nun Türkiye’de medyada kartel oluşması açısından boyutlarını bize gösteriyor. Medyayı tek adam rejiminin borazanı haline getirmeye çalışıyorlar. Tek sesli medya anlayışı demokrasi sonunu getirir. Ulusal ölçekte merkez medyada iktidar tarafından muhalefete kapatılmış durumda” dedi. YSK, TRT Genel Müdürü hakkında ne karar verecek?

Bu arada Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyesi İlhan Taşçı ve İsmet Demirdöğen, 1 Haziran’da TRT Genel Müdürü İbrahim Eren’in görevden alınması ve özel radyo-TV’lere denetim uygulanması için YSK’ya başvuruda bulundu. Taşçı ve Demirdöğen, TRT ekranlarında Cumhurbaşkanlığı adaylarına ne kadar süre verildiğini gösteren tablo ile TRT’nin yasaya aykırı yayın yaptığını gerekçelendirdi. RTÜK, TBMM’de yapılan seçim ile siyasi parti temsilcisi 9 kişiden oluşuyor. RTÜK üyesi seçiminde TBMM’deki sandalye sayısı dikkate alınıyordu. Ancak geçen yıl 16 Ekim’deki son seçimde 54 milletvekiline sahip HDP’nin RTÜK’teki üyelik hakkı sıfırlanırken; 34 milletvekiline sahip MHP’nin 2 üyelik hakkı korundu. Bu nedenle RTÜK’teki mevcut tabloda, 6 AKP’li üye, 2 CHP’li üye ve 2 MHP’li üye bulunuyor. AKP ve MHP’nin ittifak durumu nedeniyle RTÜK’te muhalefet sadece CHP kontenjanından seçilen üyeler Taşçı ve Demirdöğen tarafından temsil ediliyor. Amerika’nın Sesi’nin sorularını yanıtlayan RTÜK üyesi İlhan Taşçı, seçim sürecinde yetkili yargı organı YSK ve kamusal yayıncılık kuruluşu TRT açısından durumu şöyle özetledi: