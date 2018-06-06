Seçim Heyecanı Avrupa'da Yarın Başlıyor

İkinci tur hazırlıkları konusunda da Tantekin, "Eğer cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması ihtimali olursa, o zaman vatandaşlarımızın yurt dışında bu sefer sadece cumhurbaşkanı seçimi ikinci turu için 30 Haziran-4 Temmuz tarihleri arasında başkonsolosluğumuzda oy kullanmaları mümkün olacak. İkinci tur için başkonsolosluğumuzda 5 gün boyunca, 20 sandık açılacak" diye konuştu.

Eğer cumhurbaşkanı adaylarından hiç birisi ilk turda gereken yüzde 50 oy oranını aşamazsa, Avrupa'da 2'inci tur seçimler 30 Haziran-4 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.

Seçim hazırlıklarına ilişkin bilgi veren Paris Başkansolosu Barış Tantekin, hazırlıkları tamamladıklarını belirterek, "Sandıklar Perşembe sabahı açılacak. Yurt dışında seçmen kaydı olan vatandaşlarımızın, sabah 09.00 - akşam 21.00 saatleri arasında oy kullanmaları mümkün. Fransa'daki 6 başkonsolosluğumuzda da sandık kuruluyor" dedi.

Fransa'da seçimlerin ilk tur oylaması 7-19 Haziran'da, 13 gün boyunca sürecek. Fransa'da Paris, Strasbourg, Lyon, Bordeaux, Marsilya ve Nantes kentlerinde kurulan sandıklarda 330 bin seçmen sandığa davet edildi. Paris'te ise 130 bin Türk seçmen oy kullanacak.

Türkiye'de 24 Haziran'da yapılması öngörülen seçimlerin ilk turu, Avrupa'nın en çok Türk nüfusu barındıran 3 ülkesi Almanya, Fransa ve Avusturya'da 7-19 Haziran tarihleri arasında yapılacak.

Sandıkların başında YSK'dan 2 kişi, CHP, MHP ve AK Parti'den 1'er kişi olmak üzere toplam 5 kişi görev alacak. HDP, İyi Parti ve Saadet Partisi ise gözlemci sıfatıyla temsilci bulundurabilecek.

Oylar Lyon'da toplanacak

Oy kullanma işleminin tamamlanmasının ardından oylar, Lyon kentinden Türkiye'ye gönderilene kadar kilit altında tutulacak. Sandıkların tutulacağı kilit odasının anahtarları büyükelçilik ve 2 büyük partinin temsilcisinde olacak.

Yurt dışında oy kullanma işleminin önce 3 ülkede başlayacağını, daha sonra diğer Avrupa ülkelerinin de sandıkları açacağını dile getiren Başkonsolos Tantekin, "Seçim malzemelerini siyasi parti temsilcileriyle birlikte teslim aldık. Oy pusulalarını ve diğer seçim malzemelerini muhafaza altına aldık. Ardından 19 Haziran'da oy verme işlemi tamamlanınca, büyük olasılıkla 20 Haziran'da Lyon'a giderek orada pusulalar Türkiye'den gelecek YSK yetkilileri ve siyasi parti temsilcilerine teslim edilecek" diye konuştu.

Tek seçim bölgesi uygulaması

Bu seçimlerde de tek seçim bölgesi uygulaması geçerli olacak. Yurt dışındaki seçmenler görev ya da oturum bölgesi esas alınmadan, sandıkların kurulduğu dış temsilciliklerin herhangi birinde ya da gümrük kapılarında oy kullanabilecekler. Bu yöntemle de, seçimlere maksimum katılımın sağlanması hedefleniyor.

