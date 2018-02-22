Seçim ittifakı için kanun teklifi Meclis'e sunuldu

Teklife göre, ittifak yapan partilerin toplam oy oranı yüzde 10 barajını geçerse partilerin her biri barajı geçmiş olacak.AKP ve MHP'nin hazırladığı seçim ittifakına ilişkin kanun teklifinin içeriği netleşti. Teklife göre, seçimlere ittifak yaparak katılma kararı alan siyasi partilerin, seçim takviminin başlamasından itibaren en geç yedi gün içerisinde "ittifak protokolü" ile Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvurmaları gerekecek . Oy pusulasına, siyasi partilerin ittifak protokolünde belirledikleri ittifak unvanı yazılacak.
26 maddeden oluşan kanun teklifi TBMM Başkanı İsmail Kahraman'a sunuldu. TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, "Toplam 26 maddelik metin, dört kanunda değişiklik içeriyor. Milletvekili seçimi kanunu, siyasi partiler kanununda da değişiklikler var" dedi. AKP milletvekili Şentop, "Bu metnin hepsi seçim ittifakıyla ilgili düzenlemeler değil. Bir kısmı anayasa değişikliğinin zorunluğu kıldığı düzenlemeler, bir kısmı seçim güvenliğiyle ilgili düzenlemeler" diye ekledi.
Seçim barajı da ittifak teklifinde
Siyasi partilerin seçim ittifakına ilişkin düzenlemeyi içeren ve AKP ile MHP'nin imzasını taşıyan kanun teklifinde yer alan bazı maddeler şunlar:
"Oy pusulasında siyasi partilerin ittifak protokolünde belirledikleri ittifak unvanı yazılacak. İttifak yapan siyasi partilerin aldıkları geçerli oyların toplamının yüzde 10'u geçmesi hâlinde, bu siyasi partilerin her biri barajı geçmiş olacak. İttifak yapan siyasi partilerin milletvekili sayısının hesaplanmasında; ittifakın toplam oyu esas alınacak. Bu oy miktarına göre önce ittifakın elde ettiği toplam milletvekili sayısı belirlenecek, bu sayı ittifakı yapan siyasi partiler arasında aldıkları geçerli oy sayısı esas alınarak paylaştırılacak."
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019'daki seçimlerde MHP ile yapacakları ittifakın adının "Cumhur İttifakı" olacağını açıklamıştı.
DW,DHA/ÖA,CÖ
© Deutsche Welle Türkçe
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