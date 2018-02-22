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Seçim ittifakı için kanun teklifi Meclis'e sunuldu

22.02.2018 00:31 | Son Güncelleme

AKP ve MHP'nin hazırladığı kanun teklifi TBMM Başkanı Karaman'a sunuldu.

Seçim ittifakı için kanun teklifi Meclis'e sunuldu

Teklife göre, ittifak yapan partilerin toplam oy oranı yüzde 10 barajını geçerse partilerin her biri barajı geçmiş olacak.AKP ve MHP'nin hazırladığı seçim ittifakına ilişkin kanun teklifinin içeriği netleşti. Teklife göre, seçimlere ittifak yaparak katılma kararı alan siyasi partilerin, seçim takviminin başlamasından itibaren en geç yedi gün içerisinde "ittifak protokolü" ile Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvurmaları gerekecek . Oy pusulasına, siyasi partilerin ittifak protokolünde belirledikleri ittifak unvanı yazılacak.

26 maddeden oluşan kanun teklifi TBMM Başkanı İsmail Kahraman'a sunuldu. TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, "Toplam 26 maddelik metin, dört kanunda değişiklik içeriyor. Milletvekili seçimi kanunu, siyasi partiler kanununda da değişiklikler var" dedi. AKP milletvekili Şentop, "Bu metnin hepsi seçim ittifakıyla ilgili düzenlemeler değil. Bir kısmı anayasa değişikliğinin zorunluğu kıldığı düzenlemeler, bir kısmı seçim güvenliğiyle ilgili düzenlemeler" diye ekledi.

Seçim barajı da ittifak teklifinde

Siyasi partilerin seçim ittifakına ilişkin düzenlemeyi içeren ve AKP ile MHP'nin imzasını taşıyan kanun teklifinde yer alan bazı maddeler şunlar:

"Oy pusulasında siyasi partilerin ittifak protokolünde belirledikleri ittifak unvanı yazılacak. İttifak yapan siyasi partilerin aldıkları geçerli oyların toplamının yüzde 10'u geçmesi hâlinde, bu siyasi partilerin her biri barajı geçmiş olacak. İttifak yapan siyasi partilerin milletvekili sayısının hesaplanmasında; ittifakın toplam oyu esas alınacak. Bu oy miktarına göre önce ittifakın elde ettiği toplam milletvekili sayısı belirlenecek, bu sayı ittifakı yapan siyasi partiler arasında aldıkları geçerli oy sayısı esas alınarak paylaştırılacak."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019'daki seçimlerde MHP ile yapacakları ittifakın adının "Cumhur İttifakı" olacağını açıklamıştı.

DW,DHA/ÖA,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Çakallıga yasa hazırlıyo hani 15 temmuzdan sonra idam diye dolanıyodunuz ortalıkta tıssss tabi o idam cezası yarın size de uğrar diye çıkaramıyorsunuz melemeye devam
yılanın başı ne zaman ezilcek bakalım
sürekli kanun çıkıyor abdye restliyoz sadece lafta tabi feto yılanın başı halen özgür polikalar berbat dışarıya para aklamalar sudan gibi bir ülkeye yatırım bahanesiyle tabi surşyeli mültici kardeşlerimiz pardon vatandaşlarımızın durumu belli değil giderlerse oylar gider neyse boşver ver mehteri uzaydan duyalım
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