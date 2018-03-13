Seçim ittifakı TBMM'den geçti

Yasaya göre ittifaktaki bir parti yüzde 10 barajını geçerse diğer parti de geçmiş sayılacak.Siyasi partilerin seçim ittifakı yapmasının yolunun açan kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, AKP ve MHP'nin ortaklaşa hazırladığı 26 maddelik teklifin yasalaşmasıyla artık bir parti aynı anda bir partiyle ittifak yaparken diğer partiyle ortak liste hazırlayarak seçime girebilecek. İttifakın oyu yüzde 10'u geçerse ittifak yapan partilerin herbiri barajı geçmiş olacak.

Seçim ittifakı yapan partiler oy pusulasında ittifak başlığı altında kendi isim ve amblemleriyle yer alacak. İttifaka, partilerden birine veya her ikisine de mühür basılan pusulalar geçerli sayılacak.

Mühürsüz zarf ve oy pusulaları, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) filigranı taşımaları durumunda geçerli kabul edilecek. Mühürsüz zarflar, Nisan 2017'deki anayasa referandumunda büyük tartışma konusu olmuştu. YSK'nın mühürsüz zarflara konulan oy pusulalarını geçerli sayması muhalefetin tepkisini çekmişti.