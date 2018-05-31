Seçim kanunu için gözler AYM'de

Kararın bugün açıklanması bekleniyor.Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu'nun, kamuoyunda seçim ittifakı yasası olarak bilinen kanunun bazı maddelerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle CHP tarafından yapılan başvuruyu bugün esastan görüşerek karara bağlaması bekleniyor. Geçen Mart ayında yürürlüğe giren ve siyasi partilerin seçim ittifakı yapmalarına imkân tanıyan 7102 sayılı bu kanun, muhafelette seçim güvenliği açısından bazı endişeler doğurmuştu.

Ana muhalefet partisi CHP, bu nedenle söz konusu kanundaki bazı maddelerin iptali ve yürürlülüğünün durdurulması talebiyle AYM'ye başvurmuştu. CHP'nin yaptığı başvurunun neticesi, 24 Haziran'daki cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerini de etkileyebilir. Ancak AYM'den çıkacak kararın 24 Haziran'da yapılacak seçimlerin iptal edilmesine yol açma ihtimali düşük görülüyor. AYM'nin bazı maddeleri iptal edip yürürlüğünü durdursa dahi söz konusu boşluğun Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) ilke kararlarıyla doldurulabileceği tahmin ediliyor.