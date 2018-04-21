Irak'ta seçim öncesi milletvekili adayının kasedi ortaya çıktı!

Mevcut Irak Başbakanı Haydar İbadi’nin seçim koalisyonundan aday olan Intidhar Ahmed Jassim, Çarşamba günü ortaya çıkan bir cinsel ilişki kasetiyle sarsıldı.
Bağdat’taki Mustansiriya Üniversitesi’nde akademisyen olan Jassim, videodaki kadının kendisi olmadığını söyledi.
Ancak Perşembe günü yaptığı bu açıklamadan saatler sonra, adaylıktan vazgeçtiğini duyurdu.
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