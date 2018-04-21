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Irak'ta seçim öncesi milletvekili adayının kasedi ortaya çıktı!

DÜNYA HABERLERİ  | 21.04.2018 15:04 | Son Güncelleme

12 Mayıs’ta Irak’ta düzenlenecek seçimler öncesinde, adaylardan birinin cinsel ilişki kaseti olduğu iddiası ortalığı karıştırdı.

Mevcut Irak Başbakanı Haydar İbadi’nin seçim koalisyonundan aday olan Intidhar Ahmed Jassim, Çarşamba günü ortaya çıkan bir cinsel ilişki kasetiyle sarsıldı.

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Bağdat’taki Mustansiriya Üniversitesi’nde akademisyen olan Jassim, videodaki kadının kendisi olmadığını söyledi.

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Ancak Perşembe günü yaptığı bu açıklamadan saatler sonra, adaylıktan vazgeçtiğini duyurdu.

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ırak seçim Milletvekili

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