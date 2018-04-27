Seçim takviminin netleşmesinin ardından, siyasi kulislerde neler konuşuluyor?

Başta Erdoğan olmak üzere AKP sözcülerinin, muhalefetin ortak aday ve "sıfır baraj" ittifakı arayışlarını, "proje, senaryo" sözcükleriyle tanımlanması, iktidar kanadının bu olasılıktan "tedirgin olduğu" yorumlanmasına neden oldu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, geçmişte "kardeşim" sözleriyle adaylığını açıkladığı 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün muhalefetin ortak adayı olma olasılığına karşı partisinin kapalı toplantılarında, "Aday olsun, boyunun ölçüsünü alsın" dediği iddiaları basına yansısa da, çoğu yorumcu Gül'ün ortak adaylığını Erdoğan'ın cumhurbaşkanı seçilmesi açısından risk olarak görüyordu.

Erdoğan'ın Gül'e yakınlığıyla bilinen ve uzun süredir yakın temasta olmadığı eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'la görüşmesi de bu olasılıkla ilgili "nabız yoklama" olarak nitelendirildi.

Kulislere yansıyan son iddia ise Erdoğan'ın Gül'ü adaylıktan geçirmek için bir gizli bir trafik de yürütüldüğü yönünde.

Habertürk gazetesi internet sitesi tarafından önce yayına konulan daha sonra kaldırılan habere göre, Erbakan ödülleri töreninde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Gül ile liseden arkadaş olan Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ı Gül'e adaylıktan vazgeçirmek için Gül'e gönderdi. Gazeteci Deniz Zeyrek de Hürriyet'te, İbrahim Kalın ve isim vermeden, "eski arkadaş" vurgusuyla Akar'ın Gül'le görüştüğünü yazdı. Bu iddialara dair taraflardan bir açıklama gelmedi.

Gül'ün muhalefetin ortak adaylığı ihtimalinin zayıflamasının AKP ve MHP'nin seçimlere dönük elini rahatlattığı şeklinde yorumlanıyor.

CHP ne yapacak?

CHP, Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı seçimini "ilk turda" alma olasılığına karşı, Saadet Partisi'nin de dile getirdiği muhalefetin "ortak cumhurbaşkanı adayı çıkarması" önerisi, aday olarak ismi öne çıkan Abdullah Gül'e CHP'nin tepkisi ve Meral Akşener'in hiç bir şekilde cumhurbaşkanı adaylığından vazgeçmeyeceğini açıklamasıyla, son anda sürpriz bir gelişme olmazsa, sonuçsuz kalmış görünüyor.