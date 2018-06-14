Seçim Tartışması Ölümle Bitti

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde AKP Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın seçim kampanyası sırasında çıkan kavgada üç kişi yaşamını yitirdi. Silah ve bıçaklı kavgada 9 kişi de yaralandı.

Hayatını kaybedenler arasında milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın kardeşi Mehmet Yıldız da bulunuyor.

Kavga, Yıldız’ın çarşıyı ziyareti sırasında, beraberindeki heyetle esnaf arasında çıktı. Ölenlerden ikisi de kavgaya karışan dükkan sahiplerinden.

Olayla ilgili olarak 10 kişi gözaltına alındı.

Ölümle sonuçlanan kavga sonrasında açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Olay aydınlatılacak ve failler adalet önüne çıkartılacaktır" dedi.

Yaralılar Suruç Devlet Hastanesi ve Şanlıurfa’daki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Valilik, olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alındığını; adli ve idari soruşturma başlatıldığını açıkladı.

