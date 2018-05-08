Seçim Yarışı 'Tamam mı? - Devam mı?' Kampanyalarıyla Twitter’a Taşındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Salı günü partisinin Meclis Grubu’nda yaptığı konuşmada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ana muhalefet partisinin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’ye “karikatür”, “gariban” gibi sözlerle yüklendi. Ancak Türkiye’nin gündemine oturan bu sözler değil Cumhurbaşkanı’nın başka bir kelimesi oldu. Erdoğan’ın “Bizi İstanbul Büyükşehir Başkanlığı'na da, AK Parti Genel Başkanlığı'na da, başbakanlık ve cumhurbaşkanlığına da milletim getirdi. Onlar ‘tamam’ derse, kenara çekiliriz” demesi üzerine sosyal medyada #tamam hashtag’iyle kampanya düzenlendi. Cumhurbaşkanı adaylarının da destek verdiği #tamam dünyada TT oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasında sonraki 7 saat içinde #T A M A M hashtag’iyle atılan 700 bin tweet, bu sözü dünya ölçeğinde TT (trending topic) yaptı. Sosyal medya kampanyası cumhurbaşkanı adayları da katıldı. CHP’nin adayı Muharrem İnce’nin “Vakit TAMAM” paylaşımı ile İYİ Parti’nin cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener’in “T A M A M Türkiye İyi olacak” tweetleri 16 binden fazla kez retweet edilirken, Saadet Partisi’nin cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu’nun Refah Partisi’nin Erdoğan’ı da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na taşıyan 1994 Seçimleri sloganı olan “ T A M A M inşallah” paylaşımı da 10000 kez retweet’e konu oldu.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan da twitter hesabından “Benden de bir TAMAM gelsin” yazdı. İktidar yanlıları da #ErdoğanileDEVAM hashtag’i açtı Sosyal medyada muhalefetin atağına, Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığına destek verenler “ERDOĞANileDEVAM” kampanyasıyla karşılık verdi. Cumhur İttifakı’na destek verenler dünyada TT listesine giremeseler de yaklaşık iki saat içinde attıkları 20 bin tweet ile Türkiye TT listesinde ikinci sıraya yükseldiler. İktidar yanlılarının twitter kampanyasına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Türkiye sadece bir ülkenin adı değildir, aynı zamanda yüz milyonlarca mazlum için umudun adıdır. #ERDOĞANileDEVAM” tweet’iyle destek verirken Kültür Bakanı Numan Kurtulmuş da “24 Haziran 2018’de Büyük ve Güçlü Türkiye yolunda tarihi bir adım daha atacağız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı olarak seçeceğiz. Cumhurbaşkanımız ile DEVAM” yazdı. Kemal Can: “Erdoğan kendini güçlü hissetmiyor” Peki, her zaman muhalefetin pasifliğinden şikayet eden bugünkü Meclis konuşmasında “Geçtiğimiz 16 yıl boyunca hayıflanmam, şöyle sıkletimize uygun bir ana muhalefet bulamayışımdır” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan nasıl oldu da kendi sözüyle muhalefete slogan üretti?

Cumhuriyet gazetesi yazarı Kemal Can’a göre, Cumhurbaşkanı’nın “Tek bir dertleri var. O da Recep Tayyip Erdoğan’ı indirmek. Diyelim ki bunu başardınız ne yapacaksınız?” ardından da “Milletim ‘Tamam’ derse kenara çekiliriz” demesi kontrolü eline alamamasından kaynaklanıyor. Amerika’nın Sesi’ne değerlendirmede bulunan Can, “Erdoğan, kendi ritmini tutturduğunda, kontrolü elinde hissettiğinde performans arttıran bir siyasetçi. Seçim süreci başladığından beri Cumhurbaşkanı gündeme yön veremedi ve hep defansif alanda kaldı. Defansif alanda kalmak da ona hatalar yaptırıyor. İstanbul’daki seçim manifestosunu açıklarken de aynı şeyi yaşadık. Vücut dili de eskisi gibi değil. Yıllarca ‘Muhalefet bize çalışıyor’ diyen cumhurbaşkanı geldiği noktada muhalefete slogan üretir oldu. Kendini güçlü hissetmediği, çok defansif bir yere itildiğini hissettiği için negatif ve savunmacı bir dil kullanıyor, ‘Beni indirseniz ne olacak!’ kabilinden pasif çıkışlar yapıyor” dedi. Erdoğan Kılıçdaroğlu’na yüklendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup konuşmasında sert eleştiriler getirirken AKP Genel Merkezi’nde görüşeceği Muharrem İnce’den “kukla” “gariban” diye bahsederek yine ismini anmadı. Erdoğan, “Genel başkanlığa aday olan ama bir türlü seçilemeyen birisini cumhurbaşkanlığına aday gösterdiler. CHP’nin başındaki zat aday için pek çok vasıf saymıştı. İsim açıklandığında bu aday ile belirtilen vasıflar arasında ilişki kuran pek çıkmadı. Seçmenlerine başka partilerin adayları için görev çıkartmışlar. Buna da demokrasi diyorlar. Korkarım bu işin sonu CHP’nin toptan satışına kadar gider. Seçim kampanyasında CHP'nin başındaki zata mı yoksa öne sürdüğü garibana mı bakacağız, onu bilemiyoruz. Ortada bir aslı bir de kuklası var. Bizi çıldırtacaklarını söyleyerek yola çıkmışlardı. Haklarını vermek lazım. Çıldırtmasalar da şaşırtmayı başardılar. Bu karikatür tip ve adayının maceralarını seçime kadar izlemeye devam edeceğiz” dedi. Kılıçdaroğlu: “Nüfusun yarısına münafık diyenden cumhurbaşkanı olmaz” Erdoğan’ın sert eleştirilerine muhatap olan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise Cumhurbaşkanı’nın üç gün önce Kayseri’de yaptığı konuşmada “Birileri bir fitne fesat kaynatıyor. Bu ne biliyor musunuz? ‘Oyumu cumhurbaşkanına vereceğim ama parlamentoda AK Parti'ye vermeyeceğim’. İnşallah bu münafıklar çetesini 24 Haziran'da hep birlikte yere gömeceğiz” sözlerine tepki gösterdi.