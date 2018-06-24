'Seçimler ABD-Türkiye İlişkilerinde Belirleyici Olacak'

USA Today gazetesi, Türkiye'deki cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinin Amerika açısından neden önemli olduğunu irdeliyor. Gazete, seçimlerin ya NATO müttefiki Türkiye'nin yönünü çok ciddi biçimde değiştireceğini ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a daha fazla güç vereceğini yazıyor. Gazetenin haberinde vurguladığı en önemli nokta, ekonomik istikrarsızlığın hakim olduğu ve Batı'yla ilişkilerin gerildiği bir dönemde bu seçimlerin Türk-Amerikan ilişkilerini uzun yıllar boyunca şekillendirecek olması. Haberde CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu'nun danışmanlarından Utku Balaban'ın, ”Eğer Erdoğan kazanırsa Türkiye'nin Rusya gibi bir ülkeye dönüştüğünü göreceğiz. Ülkeyi tek parti, tek adam yönetecek, bu da hem siyasi hem ekonomik açıdan çok büyük istikrarsızlığa neden olacak,” şeklindeki görüşlerine yer veriliyor. Habere göre 64 yaşındaki Erdoğan, geniş yetkilerle donatılmış başkanlık sistemini getirebilmek için seçimleri öne aldı. Anayasal değişiklikleri geri çevirmeyi vaat eden muhalefetse seçimleri demokrasiyle otoriterlik arasında bir tercih yapmak olarak nitelendiriyor. Gazetenin görüşlerine yer verdiği uzman Soner Çağaptay, seçimlerin Türkiye'deki mevcut siyasi krizi çözmeyeceğini, daha da derinleştireceğini kaydediyor. ”Erdoğan'ın kazanacağını düşünüyorum, ancak bu seçimde zafer elde ederse geçmişe oranla seçimlerden daha da az güvenle çıkacak ve gelecekte daha da otoriterleşecek,” şeklinde konuşan Çağaptay'a göre Türkiye'deki derin kutuplaşma, seçimlerden sonra da devam edecek. Gazetenin görüşlerine yer verdiği bir başkan uzman, Brookings Enstitüsü'nden Amanda Sloat ise Türkiye'nin önemli bir NATO müttefiki olmaya ve özellikle terörle mücadele ve Suriye'deki çatışmaların sona erdirilmesi gibi, Amerika'nın bölgedeki çıkarları açısından kritik önem taşımaya devam ettiğini kaydediyor. Uzman, ”Demokratik olarak seçilmiş bir hükümeti olan, hukukun üstünlüğünü savunan, ortak meselelerin çözümünde etkili bir rol üstlenen, güçlü, istikrarlı bir ülke, Amerika'nın çıkarınadır,” diyor. İstanbul'daki Ekonomi ve Dış Politika Araştırma Derneği'nden Sinan Ülgen ise seçimleri Erdoğan'ın kazanmasının, ileriki yıllarda Batı'yla daha fazla yüzleşme anlamına geleceğini kaydediyor. Ülgen, ”Muhalefetin kazanması, Türkiye'nin geleneksel parametrelerine dönmeye daha meyilli olması anlamına gelir. Bu parametrelerden biri Batı'yla ilişkilere öncelik vermek. Ancak bu, Amerika ve Avrupa'yla olan sorunların bir gecede ortadan kalkması anlamına gelmez,” yorumunda bulunuyor.
Wall Street Journal ise seçimlerde Erdoğan'ın gücünün sınanacağını kaydediyor. Gazete, şimdiye kadar hiç seçim kaybetmeyen Erdoğan'ın bu sefer çok ciddi bir muhalefetle karşı karşıya olduğunu vurguluyor. Türk lirasının yılın başından bu yana değerinin dörtte birini kaybetmesi, seçmenlerin, Erdoğan'ın ekonomik refaha uzanan yolu iyi bildiği iddialarını sorgulamasına neden oldu. Medyanın hükümetin kontrolü altında tutulduğu bir ortamda Erdoğan'a karşı yarışan ciddi bir rakip çıktı. Gazeteye göre Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığını kazanması, ancak AKP'nin mecliste çoğunluğu elde edememesi durumunda Türkiye, tam da Avrupa'daki göç akınının durdurulmasına katkıda bulunduğu ve Suriye savaşının sonlandırılmasında rol oynadığı bir dönemde belirsizlik sürecine girebilir. Muhalefetin mecliste çoğunluğu elde etmesiyse Erdoğan'ın otoritesi karşısında bir engel oluşmasına yol açabilir. Gazete, Erdoğan'ın geçmişte de yaptığı gibi mecliste çoğunluğu elde edememesi durumunda koalisyon kurma olasılığını dile getirdiğini yazıyor.
Washington Post da seçimleri Erdoğan açısından bir sınav olarak değerlendiriyor. Gazete, zafer kazanması durumunda Erdoğan'ın yetki alanını ve gücünü pekiştireceğini, meclis ve yargının zayıflayacağını kaydediyor. Muhalefetin Muharrem İnce etrafında birleştiğini belirten gazete, İnce'nin ülke çapında milyonlarca insanı miting alanlarına çekmeyi başardığını yazıyor. Gazete özellikle hükümetle Kürt kökenli vatandaşlar arasındaki gerginliklerin yüksek olduğu Güneydoğu'dan seçim hilesi haberleri geldiğini, iddialara yanıt veren yetkililerin hile yapılmasını engellemek için harekete geçtiklerini söylediklerini bildiriyor. Habere göre Muharrem İnce, Erdoğan ve AKP'ye destek veren yoksul kesimleri ikna etmeye çalışsa da Erdoğan, tabanında hala popüler olmayı sürdürüyor. Kimi seçmenler, Erdoğan'ı ”Allah'ın bir lütfu” olarak görüyor. Ancak enflasyonun hızla yükselmesi, liranın değer kaybetmesi, Cumhurbaşkanı'nın Merkez Bankası üzerindeki etkisi, yatırımcıları korkutuyor.
Yükselen patates fiyatlarına müdahale! Sandıklar kapandı fiyatı 1,95'e düştü!
18 yaşındaki kız sandığa gitti, hayatının şokunu yaşadı
Antalya'da yabancı gelinler böyle oy kullandı
Stephen Hawking'in en büyük korkusu!
Suudi Arabistan'da bir ilk!
Kadın avukat, iki hafta önce aldığı tabancayla intihar etti
İsrail askerlerinin yarıdan fazlası uyuşturucu kullanıyor
İnanılmaz keşif! Gök bilimciler 80 öte gezegen keşfetti
Lefkoşa'da akıl almaz kaza: 2 ölü, 1 yaralı
Bekir Bozdağ'dan Muharrem İnce hakkında tartışma yaratacak sözler
Aysel Tuğluk tanınmayacak halde! Cezaevi fotoğrafları ortaya çıktı
Milli Eğitim Bakanı'ndan binlerce öğrenciye müjde! Devamsızlıktan kalan 9 bin öğrenci bu yıla mahsus mezun edildi
Okuyucu Yorumları 0 yorum