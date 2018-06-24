'Seçimler ABD-Türkiye İlişkilerinde Belirleyici Olacak'

USA Today gazetesi, Türkiye'deki cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinin Amerika açısından neden önemli olduğunu irdeliyor. Gazete, seçimlerin ya NATO müttefiki Türkiye'nin yönünü çok ciddi biçimde değiştireceğini ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a daha fazla güç vereceğini yazıyor. Gazetenin haberinde vurguladığı en önemli nokta, ekonomik istikrarsızlığın hakim olduğu ve Batı'yla ilişkilerin gerildiği bir dönemde bu seçimlerin Türk-Amerikan ilişkilerini uzun yıllar boyunca şekillendirecek olması. Haberde CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu'nun danışmanlarından Utku Balaban'ın, ”Eğer Erdoğan kazanırsa Türkiye'nin Rusya gibi bir ülkeye dönüştüğünü göreceğiz. Ülkeyi tek parti, tek adam yönetecek, bu da hem siyasi hem ekonomik açıdan çok büyük istikrarsızlığa neden olacak,” şeklindeki görüşlerine yer veriliyor. Habere göre 64 yaşındaki Erdoğan, geniş yetkilerle donatılmış başkanlık sistemini getirebilmek için seçimleri öne aldı. Anayasal değişiklikleri geri çevirmeyi vaat eden muhalefetse seçimleri demokrasiyle otoriterlik arasında bir tercih yapmak olarak nitelendiriyor. Gazetenin görüşlerine yer verdiği uzman Soner Çağaptay, seçimlerin Türkiye'deki mevcut siyasi krizi çözmeyeceğini, daha da derinleştireceğini kaydediyor. ”Erdoğan'ın kazanacağını düşünüyorum, ancak bu seçimde zafer elde ederse geçmişe oranla seçimlerden daha da az güvenle çıkacak ve gelecekte daha da otoriterleşecek,” şeklinde konuşan Çağaptay'a göre Türkiye'deki derin kutuplaşma, seçimlerden sonra da devam edecek. Gazetenin görüşlerine yer verdiği bir başkan uzman, Brookings Enstitüsü'nden Amanda Sloat ise Türkiye'nin önemli bir NATO müttefiki olmaya ve özellikle terörle mücadele ve Suriye'deki çatışmaların sona erdirilmesi gibi, Amerika'nın bölgedeki çıkarları açısından kritik önem taşımaya devam ettiğini kaydediyor. Uzman, ”Demokratik olarak seçilmiş bir hükümeti olan, hukukun üstünlüğünü savunan, ortak meselelerin çözümünde etkili bir rol üstlenen, güçlü, istikrarlı bir ülke, Amerika'nın çıkarınadır,” diyor. İstanbul'daki Ekonomi ve Dış Politika Araştırma Derneği'nden Sinan Ülgen ise seçimleri Erdoğan'ın kazanmasının, ileriki yıllarda Batı'yla daha fazla yüzleşme anlamına geleceğini kaydediyor. Ülgen, ”Muhalefetin kazanması, Türkiye'nin geleneksel parametrelerine dönmeye daha meyilli olması anlamına gelir. Bu parametrelerden biri Batı'yla ilişkilere öncelik vermek. Ancak bu, Amerika ve Avrupa'yla olan sorunların bir gecede ortadan kalkması anlamına gelmez,” yorumunda bulunuyor.