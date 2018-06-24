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Seçimler sırasında 10 yabancı gözaltına alındı

24.06.2018 19:27 | Son Güncelleme

Türkiye’de cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri sırasında gözlemci olarak görev yapmak isteyen 10 yabancının gözaltına alındığı belirtildi.

Seçimler sırasında 10 yabancı gözaltına alındı

24 Haziran cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde gözlemci olarak görev yapmak amacıyla Türkiye'ye giden üç Alman, üç Fransız ve dört İtalyan olmak üzere toplam 10 yabancının gözaltına alındığı belirtildi.

Alman haber ajansı dpa, Köln kentinden Türkiye'ye giden iki, Halle kentinden ise bir Alman vatandaşının Şırnak'ta polis tarafından gözaltına alındığını duyurdu. Ajans, Alman Dışişleri Bakanlığı'nın üç Alman'ın gözaltına alındığını doğruladığını da belirtti. Bakanlık sözcüsü, gözaltına alınan Alman vatandaşlarıyla Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği'nin ilgilendiğini ifade etti.

Gözaltına alınan üç Alman vatandaşının resmi gözlemci olmadığı, Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) çağrısıyla gönüllü müşahit olarak Türkiye'ye giden 11 kişilik bir grubun üyesi oldukları kaydedildi. Gözaltına alınan kişilerden biri dpa'ya telefonda yaptığı açıklamada, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ile Avrupa Konseyi seçim gözlemcilerinin olmadığı Uludere'ye gittiklerini söyledi. Söz konusu kişi polis tarafından görev yapmalarının engellenerek gözaltına alındığını kaydetti.

Anadolu Ajansı da seçimler sırasında toplam 10 yabancının gözaltına alındığını bildirmişti. İçişleri Bakanlığı yetkililerine dayandırılarak verilen haberde, Ağrı'da üç Fransız, Şırnak'ta üç Alman, Batman'da bir ve Diyarbakır'da üç İtalyan olmak üzere 10 yabancı uyruklu kişi hakkında "seçimlere müdahale girişiminde bulundukları" gerekçesiyle yasal işlem başlatıldığı kaydedilmişti.

Söz konusu kişilerin genel seçime ilişkin akreditasyonlarının bulunmadığı belirtildi.

dpa/HT,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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