'Seçimler Sona Erse de Türkiye-ABD İlişkilerindeki Husumet Devam Edecek’

Amerika’nın Sesi ekibi olarak Türkiye’deki 24 Haziran seçimlerinin sonuçları konusunda Amerikalı uzmanlardan görüş almaya devam ediyoruz. Johns Hopkins Üniversitesi Uluslararası Araştırmalar Yüksek Okulu’nda uluslararası ilişkiler ve Avrupa çalışmaları profesörü Lisel Hintz, seçim sonuçlarının ne anlama geldiği, bundan sonrasında Türkiye’yi nasıl bir yönetim beklediği ve Türk-Amerikan ilişkilerine bu sonuçların nasıl yansıyacağı konusunda mikrofonlarımıza değerlendirmelerde bulundu. Türkiye uzmanı Lisel Hintz, seçimlerin kendisi açısından en büyük sürprizlerinden birinin, seçim ortamının adil olmasa da nispeten özgür geçmesi ve usulsüzlüklerin tahmin edilenin çok altında bir düzeyde kalması olduğunu söyledi. Hintz, MHP’nin beklenmeyen başarısı ve HDP’nin de tüm baskılara rağmen yüzde 10 barajını geçmesini, seçimin diğer sürprizleri olarak niteledi. Hintz, bir başka sürpriz olarak da, CHP’nin adayı Muharrem İnce’nin WhatsApp mesajıyla yenilgiyi kabullenmesini gösterdi ve İnce’nin bu davranışının destekçilerinde büyük hayalkırıklığı yarattığını belirtti. Lisel Hintz, seçim sonucunda parlamentoda oluşan siyasi tabloyla ilgili olarak da şu gözlemlerini dile getirdi ve özellikle muhalefetin konumuna dikkat çekti.

“Çok sayıda partinin yüzde 10 barajını aşmış olması çok önemli. Muhalefet partilerinin aralarındaki farklılıkları bir yana bırakıp biraraya geldiğini görmek oldukça etkileyiciydi. Bu partilerin her birinin seçim barajını geçmeyi başarması önemli. Ama politikalarda herhangi türden bir ortaklık kurmaları bence çok daha zor olacak. Bu partilerin seçim platformlarına ya da hatta ideolojik yönelimlerine baktığımızda, birbirlerine oldukça zıt düştüklerini görüyoruz. Dolayısıyla ‘neye karşı oldukları’ hususunda mutabık kalmaları çok kolay olsa da, ‘neden yana’ olduklarını belirlemeleri çok zor.” ‘MHP’nin en büyük etkisi Kürt sorununda görülecek’ Hintz, AKP’nin MHP'yle ittifak yapmasaydı mecliste salt çoğunluğa sahip olamayacağına dikkat çekerek, bu durumun MHP’ye ciddi oranda güç sağladığını söyledi. Hintz, MHP faktörünün en büyük etkisinin Kürt meselesinde görüleceğini düşünüyor. “Bence şimdi Devlet Bahçeli tekrar önemli bir konuma geldi. Birçok kişi onun artık güçlü bir lider olamayacağını düşünüyordu ama şimdi belirleyici bir lider olarak MHP'de çok güçlü bir siyasi role büründü. Yeni başkanlık sisteminde parlamentonun başkanlık gücünü denetleme alanındaki yetkisi ciddi oranda azaltıldı ama hala oynayacağı önemli rol var. AKP-MHP ilişkileri açısından bakıldığında, bence en büyük etkiyi Kürt meselesinde, bu konuda bir çeşit uzlaşma sürecine yönelik her türlü siyasi ortamın kapısının kapanmasında göreceğiz. MHP çok milliyetçi bir tabana sahip ve Kürtlere karşı oldukça katı çizgiden yanalar. Hasmane politikalar bence devam edecek.”