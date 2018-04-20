Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın erken seçim tarihini 24 Haziran olarak açıklamasının ardından, seçim süreci ile ilgili tartışmalar Almanya'ya da yansıyor. Hristiyan Demokrat Birlik’in (CDU) Genel Sekreteri ve Başbakan Angela Merkel’in halefi olarak isimlendirilen Annegret Kramp-Karrenbauer, “Alman kentlerinde ortak yaşamı zora sokan Türkiye içi tartışmaları istemiyoruz” diye görüş belirtti. Partilerin bundan önceki seçimlerde olduğu gibi Almanya’da kampanya yapmalarına karşı çıkan Kramp-Karrenbauer, “Seçimlerdeki mücadele, Almanya’da değil, Türkiye’de yapılmalı” dedi. Liberal FDP’nin Alexander Graf Lambsdorff, Federal hükümetin olası propaganda etkinlikleri konusunda diğer AB ülkeleri ile ortak bir tavır almasını ve “Türk bakanların Almanya ve AB ülkelerinde miting yapmalarının yasaklanmasını” talep etti.

Geçen sene, Türk bakanların referandum kampanyalarının iptal edilmesi Almanya-Türkiye arasında gerilime ve karşılıklı sert açıklamalara neden olmuş, ardından federal hükümet, yabancı siyasetçilerin Almanya'daki seçim kampanyası etkinliklerini kısıtlama kararı almıştı. Uygulamaya göre, yabancı politikacıların Almanya'da planladığı tüm siyasi etkinlikler hükümetin iznini gerektirirken, AB üyesi olmayan ülkelerdeki seçimlerden üç ay önce, söz konusu ülkenin siyasetçileri Almanya'da seçim etkinliği yapamıyor. Almanya Türk Toplumu Başkanı Gökay Sofuoğlu, seçim tarihinin öne çekilmesi sonrasında vakit darlığı nedeniyle partilerin Türkiye’deki miting ve etkinliklere yoğunlaşacağına inandığını belirterek, geçen yıl yaşanan gerilimin tekrar etmemesini arzuladığını belirtiyor.

“Zaten dokuz haftalık bir dönem var. Bu dokuz haftalık dönem içerisinde nasıl yapacaklar, ne yapacaklar, nerede miting yapacaklar, bilemiyoruz. Ama böyle yapay tartışmalar içerisine girip, tekrardan Türk-Alman ilişkilerini zedelememek gerekiyor. Biaz düzelme seyri göstermeye başlamıştı. Umarım bu düzelme seyri gerçeğe dönüşür, ilişkiler daha da düzeltilir. Umarım yapay tartışmalar olmaz. Türkiye kendi içindeki sorunları kendisi çözer. Biz de daha çok Almanya’da varolan sorumlarımıza yoğunluk gösteririz.“