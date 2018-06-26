HABER

Seçimlerden hemen sonra ABD'den Türkiye'ye tehdit gibi açıklama

DÜNYA HABERLERİ  | 26.06.2018 20:41 | Son Güncelleme

24 Haziran seçimlerinin ardından Erdoğan ve AK Parti'yi tebrik etmek için 2 gün bekleyen ABD, hemen arkasından tehdit gibi bir açıklama yayınladı. ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkye’nin Rusya’dan S-400 savunma sistemlerini alması halinde ABD’nin Türkiye’ye yaptırımlar uygulayacağını açıkladı.

Seçimlerden hemen sonra ABD'den Türkiye'ye tehdit gibi açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün akşam saatlerinde ABD Başkanı Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Trump'ın, Erdoğan'ı seçim zaferinden dolayı kutladığı dakikalarda, ABD'den yeni bir açıklama geldi.

TÜRKİYE'YE YAPTIRIM TEHDİDİ

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Türkiye’nin Rusya’dan S -400 füze savunma sistemlerini satın alması halinde, Washington’un Türkiye’ye yaptırımlarda bulunacağını açıkladı.

"S-400 KRİZİ YAPAY BİR KRİZ"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, haziran ayının başında yaptığı Washington ziyareti esnasında, ABD’nin S-400 savunma sistemleri üzerinden yapay bir kriz oluşturmaya çalıştığını ifade etmişti.

Rusya ve Türkiye arasında S-400 savunma sistemleri üzerine varılan mutabakat, ABD’nin tepkisine yol açmış, Washington, yapılan anlaşmanın NATO savunması ile bağdaşmadığını öne sürmüştü.

PARTNERHerkes onlara hayran! Bursa'da dünyaya geldilerHerkes onlara hayran! Bursa'da dünyaya geldiler
Hindistan'da korkunç olay! Sahte Whatsapp mesajları can aldıHindistan'da korkunç olay! Sahte Whatsapp mesajları can aldı
Meksika'da dikkat çeken kampanya! Seçim çalışmalarını çöpçatan sitesi Tinder'den yürüttüler!Meksika'da dikkat çeken kampanya! Seçim çalışmalarını çöpçatan sitesi Tinder'den yürüttüler!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Türkiye seçim 24 haziran S400 S-400 tehdit açıklama

En Çok Okunan Haberler

Seçim sonuçlarına ilişkin Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama: Seçimin tek kaybedeni AK Parti'dir

Seçim sonuçlarına ilişkin Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama: Seçimin tek kaybedeni AK Parti'dir

Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı! Yağışlar ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek?

Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı! Yağışlar ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek?

Selin Ciğerci'nin fiziği olay oldu: At gibi...

Selin Ciğerci'nin fiziği olay oldu: At gibi...

Bülent Ersoy'dan Muharrem İnce paylaşımı

Bülent Ersoy'dan Muharrem İnce paylaşımı

Son dakika! Muharrem İnce'den sosyal medyadan duyurdu: 81 vilayete gideceğim

Son dakika! Muharrem İnce'den sosyal medyadan duyurdu: 81 vilayete gideceğim

Meteoroloji İstanbulları uyarmıştı! Avcılar ve Hadımköy'de dolu yağışı başladı!

Meteoroloji İstanbulları uyarmıştı! Avcılar ve Hadımköy'de dolu yağışı başladı!

Okuyucu Yorumları 18 yorum
15 temmuzda yaptırım yapmaya kalktınız gördünüz türk milletini uln topunuz gelin türkiye suriye ırak mısır libya degil gelin ulan gelin kurtuluş savaşında alayınız geldide ne oldu
çok korktuk
siz kimsiniz sizin artık devriniz bitti işinizi bakın it ürür kervan yürür
elinden geleni ardına koyma abd
ver fethullahı al s-400 ü
niye Çünkü Abd Ve Natonun tüm koordinatlarına ters mantıkla üretildiği için olmasın
Eyyy Trump S-400 lerden korkma TÜRK milletinin gücü ve asaletinden kork!!!Bizim atalarımız S-400 olmadan bile dize getirdi düşmanı.
eyyy ABD sana ne oluyor sen milletle teröre silah satarken durdunmu tabi ki alacağız s400 peri ödün mü koptu aklını başına al biz varsak sen varsın eyyy ABD
reis s400 leri almaz bizede öyle bir yedirirki iyiki almamış bu rusya ne melun şeymiş diyecek kıvama geliriz gelmedik mi geldik! gelmeyecek mıyız geleceğiz!!!!
abd kime yaptırım uyguladıysa o ülke daha güçlendi . not : saddamın abd den aldıgı bir ucak bile havalanamamıştır savaş başlangıcında. suriyenin rusyadan aldıgı uçaklar hala havadadır.
Kapat İncirliği , al Rusya’dan Mig-35 ‘ leri iyice kudursun köpekler . Yıllardır kuduz köpek gibi havlamasını kesmek lazım şu abd ‘ nin ...
13/14/15 Amerika kalleş
Dengeler her an değişebilir... Buna hazır olun.
Dolar kullanımı Turkiyede keselim butun ticareti TL ile yapacağımızı duyuralım
BAS GİT ABD SADECE SEYRET . BİZ ÖYLE BİR TOPLUMUZKİ AÇ KALIR AMA GENE BOYUN EĞMEYİZ... SATIN ALDIĞIN BİR KAÇ SÜTÜ BOZUK SENŞN YAYGARANI YAPAR ANCAK BU ÜLKEDE
kım kıme krız uyguluyormus adamlara bak bızde uygularız
Yani şunu yok bu millete götür almayacaksınız Amerika bizim üzerimize geliyor Bizim bizi kıskanıyor bizim yükselmemesi istemiyor bizim kazanmamızı istemiyordu yemeyeceksiniz artık bunu millet yiyemeyecek
ya yaptırımınız yokmu fetö elinizde dolar aldı başını gidiyor pkk ya ypg ye ağır silahlar verip mehmetçiğime karşı kullanmasını sağla birde yaptırım yapacaksın sen önce kendi terörünü durdur
Diğer Haberler
Hindistan'da kan donduran olay! Sahte Whatsapp mesajları can aldı

Hindistan'da kan donduran olay! Sahte Whatsapp mesajları can aldı

Meksika'da dikkat çeken kampanya! Seçim çalışmalarını çöpçatan sitesi Tinder'den yürüttüler!

Meksika'da dikkat çeken kampanya! Seçim çalışmalarını çöpçatan sitesi Tinder'den yürüttüler!

Haziran ayında şaşırtan görüntü! Balkanlar'a kar yağdı!

Haziran ayında şaşırtan görüntü! Balkanlar'a kar yağdı!

ABD'den çok kritik seyahat yasağı kararı

ABD'den çok kritik seyahat yasağı kararı

Okulda rezalet! Not karşılığında öğretmeniyle ilişkiye girdi

Okulda rezalet! Not karşılığında öğretmeniyle ilişkiye girdi

İki haftada içinde 10 ceset İngiltere'nin Sussex bölgesinde aynı yerde bulundu

İki haftada içinde 10 ceset İngiltere'nin Sussex bölgesinde aynı yerde bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.