Seçimlerden hemen sonra ABD'den Türkiye'ye tehdit gibi açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün akşam saatlerinde ABD Başkanı Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Trump'ın, Erdoğan'ı seçim zaferinden dolayı kutladığı dakikalarda, ABD'den yeni bir açıklama geldi.

TÜRKİYE'YE YAPTIRIM TEHDİDİ

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Türkiye’nin Rusya’dan S -400 füze savunma sistemlerini satın alması halinde, Washington’un Türkiye’ye yaptırımlarda bulunacağını açıkladı.

"S-400 KRİZİ YAPAY BİR KRİZ"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, haziran ayının başında yaptığı Washington ziyareti esnasında, ABD’nin S-400 savunma sistemleri üzerinden yapay bir kriz oluşturmaya çalıştığını ifade etmişti.

Rusya ve Türkiye arasında S-400 savunma sistemleri üzerine varılan mutabakat, ABD’nin tepkisine yol açmış, Washington, yapılan anlaşmanın NATO savunması ile bağdaşmadığını öne sürmüştü.

