Seçimleri Geride Bırakan Macaristan’da Gündem Yine Soros

Macaristan’da oyların yüzde 99’u sayıldı. Seçim komisyonuna göre Başbakan Victor Orban’ın Fidesz partisi parlamentoda bir sandalye daha kazanarak çoğunluğu elde etti.

Fidesz parlamentodaki 199 sandalyenin 134’ünü aldı. Bu da çoğunluğa sahip olmak için gereken üçte ikilik sandalye sayısından bir fazla. Parlamentoda çoğunluğu elde etmek, iktidardaki koalisyona anayasayı ve diğer birçok kanunu değiştirme imkanı veriyor.

Yurt dışında kullanılan oyların sayımı ise sürüyor. Orban komşu ülkelerdeki Macarlar’ın çifte vatandaşlık elde etmesini kolaylaştırmıştı.

Orban’ın zaferine tepkiler karışık

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, her fırsatta AB’nin birçok temel politikasını eleştiren Orban’ı partisinin seçim zaferinden dolayı tebrik etti. AB Sözcüsü Margaritis Schinas, Juncker’in Orban’ı arayarak Macaristan ve AB’nin karşı karşıya olduğu ortak zorlukları görüşeceğini kaydetti.

Orban, AB’nin göç politikalarını ve bu konuda kendisiyle aynı görüşte olmayan sivil toplum örgütlerini sık sık eleştiriyor. AB içinde Macaristan’ın azınlık haklarına saygılı bir Batı demokrasisi haline gelmesinin mümkün olup-olmadığı konusunda soru işaretleri var.