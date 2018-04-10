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Seçimleri Geride Bırakan Macaristan’da Gündem Yine Soros

10.04.2018 16:07 | Son Güncelleme

Başbakan Victor Orban’ın Fidesz Partisi 199 sandalyeli parlamentoda 134 sandalyeyi alarak çoğunluğu ele geçird. Fidesz Partisi seçim zaferinin ardından ülkede Soros vakıfları dahil olmak üzere sivil toplum örgütlerine yönelik baskıyı sürdüreceği mesajı verdi

Seçimleri Geride Bırakan Macaristan’da Gündem Yine Soros

Macaristan’da oyların yüzde 99’u sayıldı. Seçim komisyonuna göre Başbakan Victor Orban’ın Fidesz partisi parlamentoda bir sandalye daha kazanarak çoğunluğu elde etti.

Fidesz parlamentodaki 199 sandalyenin 134’ünü aldı. Bu da çoğunluğa sahip olmak için gereken üçte ikilik sandalye sayısından bir fazla. Parlamentoda çoğunluğu elde etmek, iktidardaki koalisyona anayasayı ve diğer birçok kanunu değiştirme imkanı veriyor.

Yurt dışında kullanılan oyların sayımı ise sürüyor. Orban komşu ülkelerdeki Macarlar’ın çifte vatandaşlık elde etmesini kolaylaştırmıştı.

Orban’ın zaferine tepkiler karışık

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, her fırsatta AB’nin birçok temel politikasını eleştiren Orban’ı partisinin seçim zaferinden dolayı tebrik etti. AB Sözcüsü Margaritis Schinas, Juncker’in Orban’ı arayarak Macaristan ve AB’nin karşı karşıya olduğu ortak zorlukları görüşeceğini kaydetti.

Orban, AB’nin göç politikalarını ve bu konuda kendisiyle aynı görüşte olmayan sivil toplum örgütlerini sık sık eleştiriyor. AB içinde Macaristan’ın azınlık haklarına saygılı bir Batı demokrasisi haline gelmesinin mümkün olup-olmadığı konusunda soru işaretleri var.

Almanya Başbakanı Angela Merkel de Orban’ı tebrik etti. Merkel’in sözcüsü Steffen Seibert, Almanya’nın farklılıklarına rağmen Budapeşte’nin güvenilir bir ortağı olacağını kaydetti.

Sözcü, Merkel ve hükümetinin ortak AB değerleri kapsamında ikili işbirliğini arttırmayı istediklerini kaydetti.

Merkel hükümetinin 2015’te çok sayıda göçmenin ülkeye gelmesine izin veren göç politikalarını eleştiren muhalefetteki Almanya için Alternatif Partisi ise Orban’ın seçim zaferini sevinçle karşıladı.

Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn ise Almanya, Fransa ve diğer AB ülkelerinin Avrupa değerlerinin zedelenmesine izin vermemek için harekete geçmeleri gerektiğini söyledi.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki de Orban’ı tebrik eden isimler arasındaydı. Morawiecki, Twitter’dan yazdığı mesajda ''Reform yolu kolay bir yol değildir ancak toplumun çoğunluğunun desteği gösteriyor ki bu çabaya değer'' ifadelerini kullandı.

Polonya ve Macaristan hükümetleri göçmenleri uzak tutmak ve AB’ye daha az yetki vermek gibi ulusalcı politikaları paylaşıyor.

Almanya’nın muhafazakar İçişleri Bakanı Horst Seehofer de Orban’ı Hristiyan Sosyal Birlik partisi adına kutladı.

Sivil topluma baskıyı sürdürme mesajı

Fidesz Partisi ise seçim zaferinin ardından ülkede sivil topluma yönelik baskıyı sürdüreceği mesajını verdi.

Orban seçim kampanyasını göçmenleri kötülemek ve ünlü işadamı George Soros, AB ve BM’nin Macaristan’ı bir göçmen toplumuna çevirmek için komplo kurdukları iddiası üzerine kurmuştu.

Fidesz, “Soros’u Durdur” yasaları diye anılan ve sivil topluma baskıyı arttıran yasa tasarısının onaylanmasının hükümetin ilk yasama hamlesi olacağını söyledi.

Yeni tasarıya göre sığınmacılarla ilgili faaliyet gösteren kuruluşlar hükümetten izin almak zorunda olacak ve yurt dışından aldıkları bağışlar için vergi ödeyecekler.

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