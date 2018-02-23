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Seçmen Gabriel'in Dışişleri Bakanı olarak kalmasını istiyor

23.02.2018 21:27 | Son Güncelleme

Yapılan son anketlere göre Sosyal Demokrat Parti oy kaybetse de Almanya'da seçmenlerin çoğunluğu Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in görevine devam etmesini istiyor.

Seçmen Gabriel'in Dışişleri Bakanı olarak kalmasını istiyor

Alman televizyon kanalı ZDF'nin Perşembe günü sonuçlarını açıkladığı bir ankete göre seçmenlerin yüzde 67'si kurulacak yeni hükümette Sigmar Gabriel'i Dışişleri Bakanı olarak görmek istiyor. Bu oran Gabriel'in üyesi olduğu SDP seçmenleri arasında yüzde 77'e kadar yükseliyor.

ARD televizyonunun yapmış olduğu ankete göre de her 10 seçmenden 7'si Gabriel'in görevine devam etmesini istiyor. Gabriel'den başka bir ismin Dışişleri Bakanı olmasını isteyenlerin oranı ise yüzde 17.

Sigmar Gabriel, 2017 yılında Frank-Walter Steinmeier'in Almanya Cumhurbaşkanlığı görevini üstlenmesinin ardından koltuğu devralmıştı.

Gabriel, Die Welt gazetesi Türkiye muhabiri Deniz Yücel'in serbest kalması için Türkiye ile görüşmeler yürütmüştü. Deniz Yücel'in özgürlüğüne kavuşması kimi kesimler tarafından Gabriel'in dış politika başarısı olarak değerlendirilmişti.

Ancak Gabriel'in yeni kurulacak hükümette Dışişleri Bakanlığı görevine devam edip etmeyeceği henüz kesin değil. Gabriel başlangıçta görevine devam etmeyi istediği sinyalini verse de Braunschweiger Zeitung gazetesine verdiği mülakatta "mutlaka bakanlık görevini sürdürme iddiasında olmadığını" belirtmiş, "Makam mücadelesi verme ve koltuğuna kenetlenme heveslisi değilim. Biz seçkinler değil, sadece seçilmişleriz" demişti.

Hristiyan Birlik partileri ile sürdürülen büyük koalisyon görüşmelerinin olumlu sonuçlanması sonrasında SPD liderliğinden çekilen Martin Schulz da Dışişleri Bakanlığı görevine talip olduğunu açıklamıştı. Bakan olmak istediği için Schulz'u eleştiren Gabriel daha sonra çıkışından dolayı özür dilemiş, Schulz da partiden gelen baskı üzerine kabinede yer almaktan vazgeçmişti.

Seçmenler arasında SPD'li politikacı Gabriel'in görevine devam etmesini destekleyenler çoğunluğu oluştursa da son anketler, partinin oy kaybını sürdürdüğünü gösteriyor. ZDF'nin anketi SPD'ye desteğin iki puan düşerek yüzde 17'ye gerilediğini gösteriyor.

DW,AFP,dpa/MY,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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