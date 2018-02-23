Seçmen Gabriel'in Dışişleri Bakanı olarak kalmasını istiyor

Alman televizyon kanalı ZDF'nin Perşembe günü sonuçlarını açıkladığı bir ankete göre seçmenlerin yüzde 67'si kurulacak yeni hükümette Sigmar Gabriel'i Dışişleri Bakanı olarak görmek istiyor. Bu oran Gabriel'in üyesi olduğu SDP seçmenleri arasında yüzde 77'e kadar yükseliyor.

ARD televizyonunun yapmış olduğu ankete göre de her 10 seçmenden 7'si Gabriel'in görevine devam etmesini istiyor. Gabriel'den başka bir ismin Dışişleri Bakanı olmasını isteyenlerin oranı ise yüzde 17.

Sigmar Gabriel, 2017 yılında Frank-Walter Steinmeier'in Almanya Cumhurbaşkanlığı görevini üstlenmesinin ardından koltuğu devralmıştı.

Gabriel, Die Welt gazetesi Türkiye muhabiri Deniz Yücel'in serbest kalması için Türkiye ile görüşmeler yürütmüştü. Deniz Yücel'in özgürlüğüne kavuşması kimi kesimler tarafından Gabriel'in dış politika başarısı olarak değerlendirilmişti.

Ancak Gabriel'in yeni kurulacak hükümette Dışişleri Bakanlığı görevine devam edip etmeyeceği henüz kesin değil. Gabriel başlangıçta görevine devam etmeyi istediği sinyalini verse de Braunschweiger Zeitung gazetesine verdiği mülakatta "mutlaka bakanlık görevini sürdürme iddiasında olmadığını" belirtmiş, "Makam mücadelesi verme ve koltuğuna kenetlenme heveslisi değilim. Biz seçkinler değil, sadece seçilmişleriz" demişti.