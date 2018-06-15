Seçmenin Oyunu Hangi Başlıklar Belirleyecek?

Erken seçim kararının Ramazan ayından kısa süre önce ilan edildiği Türkiye’de her ne kadar meydanları mitingler, parti bayraklarıyla donatılmış sokakları seçim otobüsleri doldursa da asıl kampanya yoğunluğu bayramda bekleniyordu.

Sokağa bakıldığında, öyle de olmuş görünüyor. Bayramın ilk günlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Muharrem İnce’nin İstanbul’da yapacakları miting ve katılacakları etkinlikler ve seçim kampanyalarıyla en kalabalık seçmen kitlesine ulaşmayı hedefliyor.

Ülke ekonomisindeki durumun seçmenin oyunda en önemli etkenlerden biri olması, hiçbir ülke için yabancı bir kavram değil kuşkusuz. Seçim vaatlerinde asgari ücrete ve emekli maaşlarına zammın en baş çeken maddeler olduğu Türkiye’de de durum böyle mi? Gerçekten seçimin kazananını ekonomi mi belirleyecek?

Amerika’nın Sesi olarak, seçim havasına iyiden iyiye girildiği Ramazan’ın son günü seçmenlere mikrofon uzattık, sandık başında oylarının rengini hangi faktörlerin belirleyeceğini sorduk.

