Seçmenler Avrupa'da Oy Vermeye Başladı

Türkiye’de 24 Haziran’da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için ilk oylar bugünden itibaren yurt dışındaki seçmenler tarafından kullanılmaya başlandı.
Türkiye saati ile sabah 8’de 34 gümrük kapısında 24 Haziran günü saat 17.00’ye kadar 24 saat boyunca oy verme işlemi başlarken, Almanya, Avusturya ve Fransa’da da Türk vatandaşı seçmenler de, diplomatik temsilciliklerde kurulan sandıklara sabah saat 9’dan itibaren oy atmaya başladılar.
Yaklaşık bir milyon 400 bin Türk seçmenin yaşadığı Almanya’da, Yurt Dışı Seçmen Kütüğüne kayıtlı seçmenler 13 bölge ve temsilcilikte 19 Haziran Salı gününe dek oy verebilecek. Berlin, Hamburg, Köln, Düsseldorf, Karlsruhe, Stuttgart, Frankfurt, Mainz, Münster Başkonsolosluk bölgesindeki seçmenler başkonsolosluklarda, Münih, Nürnberg, Essen ve Hannover başkonsoloslukları bölgelerindeki seçmenler ise başkonsolosluğun uygun olmaması nedeniyle kiralanan çok amaçlı salonlarda oy kullanabilecek.
T.C. Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, genel seçimlerde, sürenin kısa olmasından dolayı yaşanabilecek muhtemel yoğunluğu azaltmak için başkonsolosluklardaki sandık sayısının arttırıldığını açıklamıştı.
Buna göre ilk tur seçimlerde hafta içi toplam 114, hafta sonu ise 153 sandık açık tutulacak. Seçimlerin ikinci tura kalması halinde 30 Haziran-4 Temmuz tarihlerinde tüm seçim merkezlerinde hafta içi toplam 184, hafta sonu ise 198 sandık kurulacak.
Seçmenler tüm bölgelerde saat 09.00-21.00 arasında oy kullanılabilecek, ancak 21.00 itibarıyla sırada olan herkes yine de içeriye alınıp oyunu atabilecek.
16 Nisan Anayasa referandumunda Almanya’da oy kullanma oranı yüzde 48.73 olmuştu. Almanya’daki Türk seçmenler 24 Haziran’da beşinci kez sandığa gitmiş olacak.
Almanya ile paralel oy verme işleminin başlayacağı Avusturya’da Bregenz, Salzburg ve Viyana’da ve Fransa’da Bordeaux, Lyon, Marsilya, Nantes, Paris ve Strasburg’a da seçim sandığı kuruldu.
Almanya, Avusturya ve Fransa’dan sonra toplam 28 Avrupa ülkesindeki sandıklar ülkede yaşayan Türk nüfusun yoğunluğuna göre ve değişik sürelerde önümüzdeki iki hafta içinde açılacak.
YSK, yurt dışı seçmenin dilediği ülke, gümrük kapısı ve bölgede oy kullanmasına izin verdi. Yani Almanya’da yaşayan bir vatandaş istemesi durumunda, İngiltere’de de oy kullanabilecek.
Yurt dışında kullanılacak oylar, oy sayımı yapılmadan mühürlü çuvallarla 20 Haziran’da Türkiye’ye nakledilecek.
Bu oylar, Türkiye’de kullanılan oylarla 24 Haziran’da Ankara’da birlikte sayılacak.
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