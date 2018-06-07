HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Seçmenler Avrupa'da Oy Vermeye Başladı

07.06.2018 14:28 | Son Güncelleme

Türkiye’de 24 Haziran’da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için ilk oylar bugünden itibaren Almanya, Fransa ve Avusturya'daki seçmenler tarafından kullanılmaya başlandı

Seçmenler Avrupa'da Oy Vermeye Başladı

Türkiye’de 24 Haziran’da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için ilk oylar bugünden itibaren yurt dışındaki seçmenler tarafından kullanılmaya başlandı.

Türkiye saati ile sabah 8’de 34 gümrük kapısında 24 Haziran günü saat 17.00’ye kadar 24 saat boyunca oy verme işlemi başlarken, Almanya, Avusturya ve Fransa’da da Türk vatandaşı seçmenler de, diplomatik temsilciliklerde kurulan sandıklara sabah saat 9’dan itibaren oy atmaya başladılar.

Yaklaşık bir milyon 400 bin Türk seçmenin yaşadığı Almanya’da, Yurt Dışı Seçmen Kütüğüne kayıtlı seçmenler 13 bölge ve temsilcilikte 19 Haziran Salı gününe dek oy verebilecek. Berlin, Hamburg, Köln, Düsseldorf, Karlsruhe, Stuttgart, Frankfurt, Mainz, Münster Başkonsolosluk bölgesindeki seçmenler başkonsolosluklarda, Münih, Nürnberg, Essen ve Hannover başkonsoloslukları bölgelerindeki seçmenler ise başkonsolosluğun uygun olmaması nedeniyle kiralanan çok amaçlı salonlarda oy kullanabilecek.

T.C. Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, genel seçimlerde, sürenin kısa olmasından dolayı yaşanabilecek muhtemel yoğunluğu azaltmak için başkonsolosluklardaki sandık sayısının arttırıldığını açıklamıştı.

Buna göre ilk tur seçimlerde hafta içi toplam 114, hafta sonu ise 153 sandık açık tutulacak. Seçimlerin ikinci tura kalması halinde 30 Haziran-4 Temmuz tarihlerinde tüm seçim merkezlerinde hafta içi toplam 184, hafta sonu ise 198 sandık kurulacak.

Seçmenler tüm bölgelerde saat 09.00-21.00 arasında oy kullanılabilecek, ancak 21.00 itibarıyla sırada olan herkes yine de içeriye alınıp oyunu atabilecek.

16 Nisan Anayasa referandumunda Almanya’da oy kullanma oranı yüzde 48.73 olmuştu. Almanya’daki Türk seçmenler 24 Haziran’da beşinci kez sandığa gitmiş olacak.

Almanya ile paralel oy verme işleminin başlayacağı Avusturya’da Bregenz, Salzburg ve Viyana’da ve Fransa’da Bordeaux, Lyon, Marsilya, Nantes, Paris ve Strasburg’a da seçim sandığı kuruldu.

Almanya, Avusturya ve Fransa’dan sonra toplam 28 Avrupa ülkesindeki sandıklar ülkede yaşayan Türk nüfusun yoğunluğuna göre ve değişik sürelerde önümüzdeki iki hafta içinde açılacak.

YSK, yurt dışı seçmenin dilediği ülke, gümrük kapısı ve bölgede oy kullanmasına izin verdi. Yani Almanya’da yaşayan bir vatandaş istemesi durumunda, İngiltere’de de oy kullanabilecek.

Yurt dışında kullanılacak oylar, oy sayımı yapılmadan mühürlü çuvallarla 20 Haziran’da Türkiye’ye nakledilecek.

Bu oylar, Türkiye’de kullanılan oylarla 24 Haziran’da Ankara’da birlikte sayılacak.

PARTNERDünyaca ünlü yıldızın Aleyna Tilki hayranlığıDünyaca ünlü yıldızın Aleyna Tilki hayranlığı
ABD'de bir kadın bikini çalmakla suçlandı, müşterilerin önünde çırılçıplak soyunmaya zorlandıABD'de bir kadın bikini çalmakla suçlandı, müşterilerin önünde çırılçıplak soyunmaya zorlandı
ABD'li diplomatlar arasında esrarengiz hastalıkABD'li diplomatlar arasında esrarengiz hastalık
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Selahattin Demirtaş'ın Kandil'deki ağabeyi konuştu: Kardeşime oy verenlere tatlı!

Selahattin Demirtaş'ın Kandil'deki ağabeyi konuştu: Kardeşime oy verenlere tatlı!

İntihara kalkışan sevgilisine 'Suyu bol iç' dedi, başı yandı!

İntihara kalkışan sevgilisine 'Suyu bol iç' dedi, başı yandı!

Cem Yılmaz ve Defne Samyeli'nin Bodrum'da romantik tatili

Cem Yılmaz ve Defne Samyeli'nin Bodrum'da romantik tatili

Pınar Altuğ'dan Meral Akşener paylaşımı! Yorum yağdı

Pınar Altuğ'dan Meral Akşener paylaşımı! Yorum yağdı

Kocaeli'de eşini başka adamla gördü, öyle bir şey yaptı ki...

Kocaeli'de eşini başka adamla gördü, öyle bir şey yaptı ki...

Abdüllatif Şener: Erdoğan olan biteni açıkça anlatmalı!

Abdüllatif Şener: Erdoğan olan biteni açıkça anlatmalı!

İlginizi Çekebilir

Mürekkep balığından hamile kaldı!

Mürekkep balığından hamile kaldı!

Şii dini lider Mukteda es Sadr fetva verdi: Sigara orucu bozmaz

Şii dini lider Mukteda es Sadr fetva verdi: Sigara orucu bozmaz

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti, röntgen çeken doktor şaşkına döndü

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti, röntgen çeken doktor şaşkına döndü

HDP Almanya'nın Berlin kentinde miting yaptı! Sadece 250 kişi katıldı

HDP Almanya'nın Berlin kentinde miting yaptı! Sadece 250 kişi katıldı

Prenses Suudi Arabistan'ı fena karıştırdı! Şoke eden suçlama

Prenses Suudi Arabistan'ı fena karıştırdı! Şoke eden suçlama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kızgın bisikletçi havalı kornayla terör estirdi

Kızgın bisikletçi havalı kornayla terör estirdi

Aynı gün içinde kalbi tam dört kez durdu! Hala hayatta!

Aynı gün içinde kalbi tam dört kez durdu! Hala hayatta!

ABD'de bir kadın bikini çalmakla suçlandı, müşterilerin önünde çırılçıplak soyunmaya zorlandı

ABD'de bir kadın bikini çalmakla suçlandı, müşterilerin önünde çırılçıplak soyunmaya zorlandı

Hükümetten çok sert Yunanistan açıklaması

Hükümetten çok sert Yunanistan açıklaması

Yunanistan'a sert cevap! Hazır ol emri verildi

Yunanistan'a sert cevap! Hazır ol emri verildi

Meşhur Macarena dansı bu kez hayat kurtaracak

Meşhur Macarena dansı bu kez hayat kurtaracak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.