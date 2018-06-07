Seçmenler Avrupa'da Oy Vermeye Başladı

Türkiye’de 24 Haziran’da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için ilk oylar bugünden itibaren yurt dışındaki seçmenler tarafından kullanılmaya başlandı.

Türkiye saati ile sabah 8’de 34 gümrük kapısında 24 Haziran günü saat 17.00’ye kadar 24 saat boyunca oy verme işlemi başlarken, Almanya, Avusturya ve Fransa’da da Türk vatandaşı seçmenler de, diplomatik temsilciliklerde kurulan sandıklara sabah saat 9’dan itibaren oy atmaya başladılar.

Yaklaşık bir milyon 400 bin Türk seçmenin yaşadığı Almanya’da, Yurt Dışı Seçmen Kütüğüne kayıtlı seçmenler 13 bölge ve temsilcilikte 19 Haziran Salı gününe dek oy verebilecek. Berlin, Hamburg, Köln, Düsseldorf, Karlsruhe, Stuttgart, Frankfurt, Mainz, Münster Başkonsolosluk bölgesindeki seçmenler başkonsolosluklarda, Münih, Nürnberg, Essen ve Hannover başkonsoloslukları bölgelerindeki seçmenler ise başkonsolosluğun uygun olmaması nedeniyle kiralanan çok amaçlı salonlarda oy kullanabilecek.

T.C. Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, genel seçimlerde, sürenin kısa olmasından dolayı yaşanabilecek muhtemel yoğunluğu azaltmak için başkonsolosluklardaki sandık sayısının arttırıldığını açıklamıştı.