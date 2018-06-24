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Seçmenler Sandıkların Peşinden Kilometrelerce Yol Gitti

24.06.2018 19:32 | Son Güncelleme

Seçim günü dikkatlerin üzerinde olduğu bir konu da YSK’nın güvenlik gerekçesiyle taşınmalarına karar verdiği sandıklar oldu. Binlerce seçmen sandıklarının taşınmasına rağmen, sandık başına giderek oy kullandı

Seçmenler Sandıkların Peşinden Kilometrelerce Yol Gitti

Diyarbakır’ı yaklaşık 100 kilometre uzaklıkta bulunan Lice ilçesine bağlı Çeper Köyü’nün seçim yoğunluğu bu kez biraz fazla. Nedeni ise çevredeki dört köyün sandıklarının da bu köyde birleştirilmesi. Dört köyün sandıklarının birleştirilmesiyle köyün seçmen sayısı 453 kişi arttı.

Birleştirilen sandıkların bazıları 15 kilometre uzaklıktaki köylere aitti. Mesafenin uzak olmasına rağmen, seçmenler sabahın ilk ışıklarıyla yollara düştü. Kimi yerde birkaç aile birleşerek bir minibüs kiraladı, kimi yerde özel araçlarıyla sandık başına geldi.

Öğle saatlerine kadar taşınan sandıkların seçmenlerinin neredeyse tamamı oylarını kullandı. Kimisi bastonla kimisini yakınlarının yardımıyla olsa da oyunu kullandı. Seçim öncesi işi gereği Ankara’ya giden Bayram Erdem oy kullanmak için köyüne geldi. Ancak sandığının taşındığı öğrendi. Amerika’nın Sesi’ne konuşan Erdem, 10 kilometre yol geldiğini belirterek, “Herhangi bir engelle karşılaşmadık. Hayırlı olsun diyelim. İyi geçti, güzel geçti. Gidiş gelişlerde sorun yaşamadık yol uzak olduğu için yorulduk yaklaşık 10 km yol geldik” dedi.

Ancak kimileri için sorun sadece mesafeler değildi. Bunlardan biri Taha Aytek. Ayaklarından rahatsız olan Aytek, 15 kilometre yolu ambulansla geldi. Oyunu kullandıktan sonra Amerika’nın Sesi’ne konuşan Aytek “Gelip gitmek zor oldu. Sandığı köye getirselerdi çok daha iyi olurdu. Başka ülkelerde böyle bir uygulama var ama bizim ülkede yok. Bizim köy için de adalet istiyoruz” diye konuştu.

Yüksek Seçim Kurulu seçimden önce aldığı kararla 19 ildeki 144 bin seçmenin oy kullanacakları yerleri değiştirmişti. Diyarbakır’da ise 8 ilçedeki 14bin737 sezmeni oy kullandığı 99 sandığın yeri değiştirildi.

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