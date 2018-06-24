Seçmenler Sandıkların Peşinden Kilometrelerce Yol Gitti

Diyarbakır’ı yaklaşık 100 kilometre uzaklıkta bulunan Lice ilçesine bağlı Çeper Köyü’nün seçim yoğunluğu bu kez biraz fazla. Nedeni ise çevredeki dört köyün sandıklarının da bu köyde birleştirilmesi. Dört köyün sandıklarının birleştirilmesiyle köyün seçmen sayısı 453 kişi arttı.

Birleştirilen sandıkların bazıları 15 kilometre uzaklıktaki köylere aitti. Mesafenin uzak olmasına rağmen, seçmenler sabahın ilk ışıklarıyla yollara düştü. Kimi yerde birkaç aile birleşerek bir minibüs kiraladı, kimi yerde özel araçlarıyla sandık başına geldi.

Öğle saatlerine kadar taşınan sandıkların seçmenlerinin neredeyse tamamı oylarını kullandı. Kimisi bastonla kimisini yakınlarının yardımıyla olsa da oyunu kullandı. Seçim öncesi işi gereği Ankara’ya giden Bayram Erdem oy kullanmak için köyüne geldi. Ancak sandığının taşındığı öğrendi. Amerika’nın Sesi’ne konuşan Erdem, 10 kilometre yol geldiğini belirterek, “Herhangi bir engelle karşılaşmadık. Hayırlı olsun diyelim. İyi geçti, güzel geçti. Gidiş gelişlerde sorun yaşamadık yol uzak olduğu için yorulduk yaklaşık 10 km yol geldik” dedi.