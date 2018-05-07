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Seçmenlerin 100 bin imza ile cumhurbaşkanı adayı göstermesinde son durum nedir?

07.05.2018 09:27 | Son Güncelleme

Seçmenler tarafından aday gösterilmek için başvuranlar arasından şu ana kadar İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun gerekli imzaya ulaştığı belirtiliyor.

Seçmenler tarafından aday gösterilmek için başvuranlar arasından şu ana kadar İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun gerekli imzaya ulaştığı belirtiliyor.

Yeni yapılan düzenlemeler kapsamında seçmenler, Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) cumhurbaşkanı adaylığı başvurusu yapmış kişiler arasından dilekçeyle başvurarak aday gösterebiliyorlar. Bir kişinin aday olabilmesi için en az 100 bin seçmenin desteğini alması gerekiyor.

24 Haziran 2018 seçimlerinde seçmen tarafından aday gösterilmek için YSK'ya dört kişi başvurdu:

  • İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener
  • Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu
  • Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek
  • Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz

Seçmenlerin desteklediği aday için imzalı dilekçe verme süresi 4 Mayıs Cuma günü başladı. Bu süre 9 Mayıs Çarşamba günü doluyor.

Basında yer alan haberlere göre, şu ana kadar Akşener ve Karamollaoğlu, adaylık için gereken 100 bin imzayı geçmiş durumda bulunuyor.

https://twitter.com/ismailsaymaz/status/993201733265428480

Gazeteci İsmail Saymaz, dün akşam attığı Twitter mesajında, imza veren kişilerin sayısının 390 bine yaklaştığını duyurdu.

Saymaz'a göre; 207 bin kişi Akşener, 139 bin kişi Karamollaoğlu ve 45 bin kişi de Perinçek'e destek verdi.

Seçmenlerin aday gösterme süresinin dolmasının ardından cumhurbaşkanı geçici aday listesinin Perşembe günü Resmi Gazete'de yayınlanması bekleniyor.

Şu ana kadar partiler tarafından aday gösterilen isimlerle birlikte cumhurbaşkanlığı yarışının 5 kişi arasında geçeceği tahmin ediliyor.

Partiler tarafından aday gösterilen isimler şöyle:

  • Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin ortak adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  • Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Yalova Milletvekili Muharrem İnce
  • Halkların Demokratik Partisi'nin adayı tutuklu İstanbul Milletvekili Selahattin Demirtaş

Cumhurbaşkanı kesin aday listesi ise 13 Mayıs Cumartesi günü açıklanacak.

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