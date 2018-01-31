Seehofer: Hükümet Paskalya’ya kadar kurulamazsa felaket olur

Almanya'da Hristiyan Birlik (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) arasında geçen Cuma günü başlayan koalisyon görüşmelerine bugün de devam edildi. Çalışma gruplarında emeklilik ve bakım sigortası konularında da uzlaşma sağlandığı belirtildi.

SPD Genel Başkanı Martin Schulz, Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Genel Başkanı ve Başbakan Angela Merkel ve Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) lideri Horst Seehofer ile yaptıkları görüşmede Avrupa politikasında uzlaşma sağladıklarını ifade etti. Schulz, koalisyon protokolünde, "Almanya'nın emniyeti için güçlü bir Avrupa” mesajını verme konusunda uzlaştıklarını söyledi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Avrupa Birliği'nin geleceği konusunda fikir beyan etmeleri için vatandaş forumları oluşturma önerisini olumlu bulduklarını belirten Schulz, bunun yanı sıra vergi indirimleri, vergi kaçırma ile mücadele ve Avrupa çapında asgari ücret gibi konularda somut hedefleri olduğunu belirtti.

"Paskalya'ya kadar hükümet kurulmazsa felaket olur”

Koalisyon görüşmelerinin ara bilançosunun olumlu olduğuna işaret eden CSU Genel Başkanı Horst Seehofer de "Görüşmelerdeki atmosfer açısından da bakıldığında iyi bir yolda olduğumuzu düşünüyorum” dedi. Seehofer, Alman Haber Ajansı'na (dpa) yaptığı açıklamada, hükümetin kurulmasının gecikmesi veya hiç kurulamasına ilişkin de uyarıda bulundu. "Avrupa'nın en büyük ülkesi olarak artık bir hükümet kurmaya mecburuz” diyen muhafazakâr politikacı, bunun başarılamaması hâlinde, görüşmelerde yer alan partiler açısından durumun "korkunç” olacağını ifade etti.