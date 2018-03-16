Seehofer: İslam Almanya'ya ait değildir

"İslam Almanya'ya aittir" söylemi eski cumhurbaşkanı Christian Wullf'la Almanya'nın gündemine gelmişti.Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, "İslam Almanya'ya aittir" tanımlamasının yanlış olduğunu söyledi. Seehofer Bild gazetesine verdiği mülakatta, "İslam Almanya'ya ait değildir. Almanya Hristiyanlık kültürüyle yoğrulmuştur. Pazar tatili, Paskalya, Hamsin ve Noel gibi dini yortu ve ritüeller bu kültürün parçalarıdır” dedi. İçişleri Bakanı Seehofer "Bizimle birlikle yaşayan Müslümanlar tabii ki Almanya'ya aittir. Fakat kendi gelenek ve adetlerimizden vazgeçerek başkalarını dikkate almak yanlış olur" dedi.

Almanya'nın eski cumhurbaşkanlarından Christian Wulff, 2010 yılında İslam'ın Almanya'ya ait olduğunu söylemiş ve bu söylem ülkede tartışmalara yol açmıştı. Başbakan Angela Merkel yaşanan tartışmada Wulff'a destek vermiş, Seehofer ise bu konuda yorumda bulunmak istememişti. Hristiyan Birlik partilerinin diğer önde gelenleri de Wullf'un açıklamasına karşı çıkmıştı.

Müslümanların toplumla bütünleştirilmesi amacıyla İslam konferanslarını yeniden başlatmak istediklerini belirten İçişleri Bakanı Seehofer, "İslam cemaatleriyle oturup diyalog imkânı aramalı ve gerektiğinde diyalogu genişletmeliyiz” dedi. Seehofer "Müslümanlar yanı başımızda ya da bize karşı değil, bizimle birlikte yaşamalılar. Bunu başarabilmek için karşılıklı anlayış ve saygıya ihtiyacımız var. Bunu da ancak konuşarak halledebiliriz” dedi.