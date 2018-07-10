Seehofer merakla beklenen göç planını açıkladı

Plan SPD'nin karşı çıktığı "transit merkezler" kurulmasını içeriyor.Almanya İçişleri Bakanı, Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partili Horst Seehofer hükümette derin bir krize neden olan bunun üzerine ertelediği mülteci politikası konusundaki planını Berlin'de açıkladı. Seehofer planında iltica başvurusunda bulunan sığınmacılara, iltica sürecine dahil olmamaları, katkı sağlamamaları halinde verilen sosyal hizmetlerin kısıtlanmasını hatta yaptırım uygulanmasını öngörüyor. Seehofer iltica başvurusu reddedilen sığınmacıların sınır dışı amacıyla gözaltına alınması koşullarının da sertleştirilmesini istiyor.

Seehofer planını partisinin çabaladığı "iltica konusundaki dönüşümün önemli bir unsuru" şeklinde nitelendirdi. Seehofer, "Sığınmacıların alınması konusunda ihtiyaç duyulan, yardıma hazır olmak ile gerçek seçenekler konusunda bir dengenin kurulması" dedi.

Sığınmacıların entegrasyonunun ancak göçün sınırlandırılması ile mümkün olacağını söyleyen Seehofer, "Bu konuda önlemler çabuk uygulamaya geçirilmeli" dedi.