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Seehofer merakla beklenen göç planını açıkladı

10.07.2018 13:50 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Horst Seehofer Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ile hükümet krizine neden olduğu için ertelediği göç planını Berlin'de açıkladı.

Seehofer merakla beklenen göç planını açıkladı

Plan SPD'nin karşı çıktığı "transit merkezler" kurulmasını içeriyor.Almanya İçişleri Bakanı, Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partili Horst Seehofer hükümette derin bir krize neden olan bunun üzerine ertelediği mülteci politikası konusundaki planını Berlin'de açıkladı. Seehofer planında iltica başvurusunda bulunan sığınmacılara, iltica sürecine dahil olmamaları, katkı sağlamamaları halinde verilen sosyal hizmetlerin kısıtlanmasını hatta yaptırım uygulanmasını öngörüyor. Seehofer iltica başvurusu reddedilen sığınmacıların sınır dışı amacıyla gözaltına alınması koşullarının da sertleştirilmesini istiyor.

Seehofer planını partisinin çabaladığı "iltica konusundaki dönüşümün önemli bir unsuru" şeklinde nitelendirdi. Seehofer, "Sığınmacıların alınması konusunda ihtiyaç duyulan, yardıma hazır olmak ile gerçek seçenekler konusunda bir dengenin kurulması" dedi.

Sığınmacıların entegrasyonunun ancak göçün sınırlandırılması ile mümkün olacağını söyleyen Seehofer, "Bu konuda önlemler çabuk uygulamaya geçirilmeli" dedi.

Seehofer'in "master plan" adını verdiği göç planı sığınmacıların gedikleri ülkeler, transit ülkeler ya da Avrupa düzleminde alınan önlemlere dikkat çekiyor. Seehofer, "Bu konuda Avrupa düzleminde çözümler bulunmasını tercih ederim. Ancak Avrupa çok az hizmet sunabiliyorsa, o zaman ulusal önlemlerin önemi daha da artıyor" diyerek, ulusal önlemlerin önemine vurgu yaptı. Seehofer'in planının yarısından fazlasını göç konusunda alınacak ulusal önlemler oluşturuyor.

Merkel'le anlaşamadı, planı erteledi

Horst Seehofer göç konusundaki planını bir ay önce açıklamayı planlıyordu. Ancak Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) lideri, Başbakan Angela Merkel'le bu konuda görüş ayrılığı yaşayınca, planı açıklama tarihini erteledi. En büyük görüş ayrılığı Seehofer'in başka bir AB ülkesine iltica başvurusunda bulunmuş sığınmacıların Almanya'dan hızlıca sınır dışı edilmesi talebinde yaşandı. Seehofer'in istifa edebileceğinin sinyalini vermesinin ardından Hristiyan Birlik partileri bir araya gelerek bu konuda bir uzlaşma sağladı. Buna göre başka bir AB ülkesine iltica başvurusunda bulunanların sınırda kurulacak merkezlerden ilgili ülkelerle imzalanacak anlaşmalar gereği hızlıca sınır dışı edilmesi öngörülüyor.

Koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) "transit merkez" ifadesine karşı çıkarak sığınmacılar için kapalı kampların kurulmasını reddetmişti. Koalisyon uzlaşma metninde bu nedenle "transit merkezler" ifadesine yer verilmemişti. Koalisyon ortakları SPD, CDU ve CSU geçen hafta yaptıkları zirvede, "Federal Polis Teşkilatı'nın sınırlara yakın noktalardaki merkezlerini sığınmacıların 'transit süreci' için kullanabileceği" ifadesi kullanıldı.

Seehofer: Koalisyonun planı değil

Koalisyon ortaklarının uzlaşmasında "transit merkezler" ifadesine yer verilmemesine rağmen Seehofer planında sınırda transit merkezlerin kurulmasını talep etti. İçişleri Bakanı bu talebini, "Bu koalisyonun göç master planı değil, benim sorumluluğumda İçişleri Bakanlığı'nın master planı" dedi. Seehofor, "Bu planı koalisyonun planı olarak tanımlarsam, o zaman SPD'den eleştiri gelecektir" dedi. Seehofer koalisyon olarak üzerinde uzlaşma sağladıkları noktaların bu plana alınmadığını ifade etti.

dpa, AFP / HT, BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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