Seehofer: Merkel'le anlaştık, göreve devam edeceğim

Başbakan Angela Merkel ve İçişleri Bakanı Horst Seehofer, mülteci politikaları konusunda uzlaşma sağladı. Kriz nedeniyle Seehofer'in istifası gündeme gelmişti.CDU ve CSU yetkileri, hükümetin karşı karşıya olduğu krize çözüm için CDU Genel Merkezi'nde akşam saatlerinde bir araya geldi. Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İçişleri Bakanı Horst Seehofer'in yanı sıra her iki gruptan 8'er kişinin yer aldığı görüşmelerin ardından ilk açıklama Seehofer'den geldi. Seehofer, İçişleri Bakanı olarak görevde kalacağını duyurdu.
CDU/CSU yöneticilerini bir araya getiren zirvede sağlanan uzlaşmanın detayları henüz açıklanmadı. Ancak tartışmalı konular üzerinde net bir uzlaşının sağlandığı bildirildi.
Merkel ile Seehofer arasındaki fikir ayrılığının arkasında Almanya'nın iltica politikası yatıyor. Seehofer bir AB ülkesinde kayıt altına alınan veya iltica başvurusunda bulunan sığınmacıların Almanya'ya girişine izin verilmemesini talep ediyor. CSU lideri, Avrupa Birliği zirvesinde alınan mülteci politikasına ilişkin kararlara partisinin taleplerini karşılamadığı gerekçesiyle karşı çıkıyor.
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