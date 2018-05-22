Seehofer mülteci dairesindeki skandal nedeniyle baskı altında

Federal Göçmen ve Mülteciler Dairesi'nde (BAMF) sığınmacılara rüşvet karşılığı iltica hakkı tanınması skandalı büyüyor. Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer skandalın sadece personelin görevden alınması gibi bir kararla sınırlı kalmayacağını belirtti. Mittelbayerische Zeitung'a demeç veren Seehofer, olayın kişi ya da kurumların nüfuzu dikkate alınmaksızın açıklığa kavuşturulacağını belirterek, "Çünkü bu kişiler Federal Göçmen ve Mülteciler Dairesi'ne duyulan güvene zarar verdi" dedi. Seehofer gelecek hafta organizasyon ve gerekli olması halinde personel açısından kararlar alacağını da belirtti. Seehofer, "Hukuk dışı ve kurallara aykırı iltica sürecinin engellenmesi ve geçen yıl uygulamaya geçirilen kalite güvenliği için dört göz prensibinin yeterli olup olmadığı konusunda hangi önlemlerin alınmak zorunda olduğuna karar vermek zorundayım" dedi. İçişleri Bakanı sonuç olarak kurumda birçok değişikliğin yapılması gerektiğini ve üstelik bunların sadece skandalın ortaya çıktığı Bremen'le sınırlı kalmayacağını da ifade etti.

SPD araştırma komisyonuna sıcak bakmıyor Hükümet ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) araştırma komisyonu kurulmasına sıcak bakmıyor. SPD iç politika uzmanlarından Burkhard Lischka yaptığı açıklamada, partisinin İçişleri Bakanı ve Federal Göçmen ve Mülteci Dairesi yönetiminden daire içindeki "zayıf noktaların" mümkün olduğunca hızlı biçimde giderilmesini istediğini belirtti. Lischka, "Bizim her açıdan iyi işleyen ve çalışan bir mülteci dairesine ihtiyacımız var" dedi. SPD Genel Sekreteri Lars Klingbeil de Seehofer'den skandalı bir an önce açıklığa kavuşturmasını isteyerek, "Buna ne zaman hangi bilgileri aldığı ve bunların üzerine nasıl gittiğini açıklamak da dahil" dedi. Yeşiller'in meclisteki mülteci politikaları sözcüsü Luise Amtsberg Rheinische Post gazetesine yaptığı açıklamada, BAMF yöneticisi Jutta Cordt'a dair şüpheleri bulunduğunu söyledi. Amtsberg, "BAMF Müdürü'nün bilgileri gözardı ettiği ya da yeterince bilgilendirilmediği ortaya çıkarsa, o zaman bu görevde kalamaz" dedi. Yeşiller de araştırma komisyonuna sıcak bakmıyor.