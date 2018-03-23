"İslam Almanya’ya ait değil" diyen İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Başbakan Angela Merkel’in kendisini bu yüzden eleştirmesine kızgın olduğunu ifade etti."İslam Almanya'ya ait değildir" diyen Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Başbakan Angela Merkel'in sözlerini eleştirmesinden duyduğu kızgınlığı Alman Der Spiegel dergisine ifade etti. Haftalık derginin yeni sayısına bir mülakat veren Seehofer, Merkel'in gösterdiği tepkinin kendisi açısından beklenmedik olduğunu söyledi. Başbakanın kamuoyu önünde kendisiyle çelişmesinin tamamen gereksiz olduğunu belirten Seehofer "Buna anlayış göstermem mümkün değil" diye konuştu.

Merkel yeni hükümetin politikalarını açıklamak amacıyla yaptığı konuşmada "Ülkemizin tarihi şekillenişinin Hrıstiyan ve Musevi olduğu şüphesizdir. Ancak bu ne kadar doğruysa, ülkemizde yaşayan 4,5 milyon Müslümanla onların dini olan İslam'ın da bu sırada Almanya'nın bir parçası haline geldiği bir o kadar doğrudur" demişti.

CSU geri adım atmayacak

"Siyasetimi bir milim bile değiştirmeyeceğim" diyen Seehofer yaklaşımında değişikliğe gitmeyeceğini belirtti. Hrıstiyan Sosyal Birlik (CSU) yönetimi de parti lideri Seehofer'i destekliyor. Yönetimde son seçimlerde meclise girmeyi başaran Almanya için Alternatif (AfD) partisiyle mücadele edebilmek adına, sağ popülist partinin siyaset konularını gündem edinmek gerektiği görüşü hâkim. CSU Genel Sekreteri Markus Blume Spiegel'e "İslam tartışmasında dediğimizden vazgeçmeyeceğiz. Horst Seehofer'in söylediği doğru olmayı sürdürüyor ve nüfusun büyük bir çoğunluğu da o şekilde düşünüyor: İslam Almanya'ya ait değildir" dedi.