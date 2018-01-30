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Sekiz aylık bebeğe tecavüz Hindistan'da infiale neden oldu

30.01.2018 12:49 | Son Güncelleme

Hindistan'ın başkenti Delhi'de sekiz aylık bir bebek, kuzeni tarafından tecavüz uğradı. Hindistan'da çocuklara tecavüz vakalarında yüzde 82 oranında artış yaşanıyor.

Hindistan'da giderek artan tecavüz olayları protestolara neden oluyor

Hindistan'ın başkenti Delhi'de sekiz aylık bir bebek kuzeni tarafından tecavüz uğradı.

Pazar günü hastaneye götürülen bebeğin durumu kritik.

Polis tecavüzle suçlanan 28 yaşındaki kuzenin tutuklandığını açıkladı.

Bebeği hastanede ziyaret eden Delhi Kadınlar Komisyonu Başkanı Swati Maliwal bebeğin yaralarının "korkunç" olduğunu söyledi.

Maliwal, Twitter hesabından paylaştığı mesajında kız bebeğin üç saat süren bir ameliyattan çıktığını aktardı ve "Hastanenin yoğun bakım ünitesinde bebeğin yürekler acısı çığlıklarını duyabilirsiniz. İç organları korkunç yaralar almış. Ne yapmalı? Başkentte 8 aylık bir bebek vahşice tevacüze uğramışken Delhi nasıl uyuyabiliyor? Bu kadar duyarsız mı olduk yoksa bunu kaderimiz olarak kabul mu ediyoruz?" dedi.

Maliwal, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'ye ülkede kadınların ve çocukların korunması için daha katı yasaların ve polis kaynaklarının sağlanması çağrısında bulundu.

Hindistan'da 2012 yılında 23 yaşındaki bir öğrencinin Delhi'de bir otobüste tecavüze uğraması ve öldürülmesinin ardından cinsel şiddet olayları daha sıkı inceleme altında.

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ÇOCUK TECAVÜZLERİ YÜZDE 82 ARTTI

Olaydan sonra günlerce süren protestolar sonucu hükümet tecavüzü önlemek için ölüm cezası da dahil daha sıkı yasalar getirmişti.

Buna karşın kadınlara ve çocuklara karşı vahşi cinsel saldırılar ülke çapında devam ediyor.

BBC'nin Delhi muhabiri Geeta Pandey Ulusal Suç Kayıtları Bürosu'nun verilerine göre 2016 yılında Hindistan'da 19 bin 765 çocuğun tecavüze uğradığını söylüyor. Bu sayı 2015 yılında yaşanan 10 bin 854 tecavüz vakasından yüzde 82 daha fazla.

Bundan iki yıl önce 11 aylık bir bebek annesinin yanında uyurken bir komşu tarafından kaçırılıp iki saat boyunca tecavüze uğramıştı.

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Kasım 2015'te ise Hyderabad kentinde kaçırılan üç aylık bir bebek de saldırıya maruz kalmıştı.

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bebek Çocuk tecavüz Hindistan Delhi

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Hükümet cezasını arttırmış, suç oranıda %82 artmış böyle saçmalık olurmu; sapık bir nesil yetiştirmiş ve konuda cezayla yıldırmaya çalışıyorsunuz. Ben bildim bileli Tecavüz Hindistan'da normal birşeymiş gibi, iş bu hale gelene kadar aklınız neredeydi geri zekalılar...
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