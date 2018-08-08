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Seks bağımlısı kadın 'vajinasını kırdı'

DÜNYA HABERLERİ  | 08.08.2018 11:08 | Son Güncelleme

ABD'de kadınlara özel bir internet sitesinin sahibi olan ve cinsellik konusunda uzman olarak sık sık TV'lere çıkan Nadia Bokody herkesi şaşkına çeviren açıklamalarda bulundu. Bokody zamanında seks oyuncaklarıyla fazla haşır neşir olmaktan 'vajinasının kırıldığını' söyledi.

Seks bağımlısı kadın 'vajinasını kırdı'

İngiliz basınına konuşan Bokody, "Boşandıktan sonra çok yalnızdım ve seks oyuncağı ile sürekli kendimi tatmin ediyordum. Günler sonra kasıklarımda bir ağrı hissedince doktora gittim ve orada gerçeği öğrendim" dedi.

"SEKS OYUNCAKLARIYLA SÜREKLİ KENDİMİ TATMİN EDİYORDUM"

İngiltere’nin çok okunan gazetelerinden Daily Mirror, ABD ve İngiltere’de sık sık televizyon ekranlarına çıkarak cinsellik üzerine eğitimler veren Nadia Bokody ile konuştu. Bokody, bir dönem cinsel ilişkiye bağımlı olduğunu söylerken, boşandıktan sonra satın aldığı seks oyuncağının kendisini hastanelik ettiğini itiraf etti.

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"SEKS OYUNCAKLARI ÇOK HOŞUMA GİTTİ"

Bokody, “Eşimden boşandıktan sonra uzun süre cinsel ilişkiye girmedim ve internet üzerinden bir vibratör satın aldım. İlk denediğimde çok hoşuma gitti ve resmen bağımlı oldum. Birkaç hafta boyunca sürekli kullandım ve daha sonra kasıklarımda bir ağrı hissetmeye başladım” ifadelerini kullandı. Bokody, ağrıların geçmemesi üzerine hastaneye gittiğini söylerken, “Hayatımda kimse yoktu ve ben de sürekli yeni satın aldığım cihazı kullanıyordum. Doktor bana bir dizi soru sordu ve daha sonra yapılan kontrollerde cinsel yolla bulaşan bir hastalığım olmadığını öğrendim. Ama doktor bana vajinamı kırdığımı söyledi” açıklamasını yaptı.

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DOKTOR 'VAJİNAN KIRILMIŞ' DEDİ

Doktorun teşhisinden sonra çok utandığını söyleyen Bokody, bir süre cihazı kullanmayı bıraktıktan sonra rahatsızlığının ortadan kalktığını söyledi. Bokody, kadınların bu tür cihazları aşırı derecede kullanmaması konusunda uyardı.

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