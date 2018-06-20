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Seks bağımlısıydı! Şimdi terapi için kasaba kasaba geziyor!

DÜNYA HABERLERİ  | 20.06.2018 15:07 | Son Güncelleme

Yeni Zelanda şu sıralar seks bağımlısı seks terapistinin hikayesini konuşuyor.

Seks bağımlısıydı! Şimdi terapi için kasaba kasaba geziyor!

Brezilya asıllı olan ve seks işçisi olarak çalıştığı dönemde haftalık en az 2 bin euro kazandığını söyleyen Bia Bliss isimli kadın şu sıralar çiftlere seks danışmanlığı veriyor.

SEKSE KARŞI DOYUMSUZ İSTEK DUYUYORDU

29 yaşında seks işçisi olarak, doyumsuz libidosunu tatmin etmek için çalışmaya başlayan Bliss, mesleğe başladıktan sonra sekse olan düşkünlüğünün giderek azaldığını belirtti.

"Yıllar içinde bedenimin iradesi dışında seks yapmaktan dokunulmaya karşı olan tutkumu kaybettiğimi fark ettim. Böylece seks olmadan nasıl daha fazla zevke ulaşabileceğimi keşfettim."

KASABA KASABA GEZEREK SEKS EĞİTİMİ VERİYOR

Bunun üzerine tantrik masaj eğitimi almaya başlayan Bliss aracıyla kasaba kasaba gezerek seks danışmanlığı veriyor.

"Bu yüzden karavanımla seyahate olan tutkumu tatmin etmek için geziyorum. Tüm ülkeyi hatta denizaşırı ülkeleri bile gezebilirim. Bu özgürlüğü seviyorum," dedi.

PAY-ESCORT-TO-SEX-WITCH

UZMANLIĞI; SEKS OYUNCAKLARI

Çoğu erkek olan danışanlarının 18 ila 84 yaşları arasında değiştiğini söyleyen Bliss'in uzmanlığı ise seks oyuncakları...

'ERKEKLERİN PROBLEMİ ERKEN BOŞALMA'

Şu an 35 yaşında olan Bliss seans başına 250 ila 750 TL arasında ücret alıyor. Seans ücreti danışanlarının yaşına ve seansa kaç kişi katıldığına göre değiştiriyor.

Erkek danışanlarının genel olarak sorununun erken boşalma gibi performans problemleri olduğunu söyleyen Bliss, kadınların ise sorunlarının daha ziyade duygusal olduğunu belirtti.

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