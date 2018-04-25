Seks shop yasaklanıyor! Karar resmileşti

Pistoia belediye meclisinin aldığı karara göre bundan böyle tarihi kent merkezindeki işletmeler sıkı kurallara tabi tutulacak. Kebap ve fast-food büfeleri, internet kafeler, para transferi ve bahis merkezleri, gece kulüpleri kent merkezinde bundan böyle ruhsat alamayacak. Yemek satışı yapan dükkanlara da, yiyeceklerin hazırlandığı bölüm ile sokak arasında en az 2 metre mesafe bulunması şartı getirilecek.
BBC Türkçe'nin haberine göre kent merkezindeki mağazaların neon ışıklı tabelalar ve Latin alfabesi dışında yazılar kullanması da yasaklanacak. Ancak "turistlerle iletişim" amaçlı olarak farklı dillerde tercümelere izin verilecek.
BELEDİYE BAŞKANI: TURİSTLER TİPİK BİNALARIMIZI GÖRMEYE GELİYOR
Pistoia Belediye Başkanı Alessandro Tomasi, "tarihi kent merkezinin kendisine özel yapısı ve İtalyan geleneklerini korumak" adına böyle bir karar aldıklarını açıkladı. Aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri partisinden Belediye Başkanı seçilen Tomasi, "Yabancı mağazaları istemiyoruz, mini-marketleri istemiyoruz, 24 saat açık otomatları, seks shop'ları, 200 kişiden fazla kapasitesi olan mekanları istemiyoruz" dedi. Tomasi, kararın gerekçesini de "Turistler Pistoia'ya kebap yemeye, para transferi görmeye, 24 saat açık bir otomattan içecek almaya gelmiyor. Bizim tipik mekanlarımız onların ilgisini çekiyor, tarihi binalarımızın mimarisinin iyi korunduğunu görmek istiyorlar" diye açıkladı.
Belediye Başkanı, kısıtlamaların geriye dönük olarak uygulanmayacağını yalnızca yeni açılacak işletmeleri kapsayacağını da belirtti.
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