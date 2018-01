Selahattin Demirtaş HDP Genel Başkanlığını Bırakıyor

Halkların Demokratik Partisi'nin 11 Şubat'ta yapılacak Olağan Kongresi'ne haftalar kala, Demirtaş sürpriz bir şekilde aday olmayacağını açıkladı. Demirtaş, adaylıkla ilgili kararını bir mektupla parti yönetimine bildirdi. Karar HDP'nin Diyarbakır'da düzenlediği değerlendirme toplantısı öncesi kamuoyuna açıklandı.

HDP milletvekillerinin tamamının hazır bulunduğu toplantıda Demirtaş'ın mektubunu Eş Genel Başkan Serpil Kemalbay okudu. Demirtaş mektubunda, amaçlarının Türkiye'yi demokratikleştirmek olduğunu belirterek, "Elbette ki, siyasi çizgimiz de, duruşumuz da, söylem ve eylemlerimiz de diğer birçok partiden farklıdır. Biz siyaseti rant için, koltuk için, ailemize ve yakın çevremize menfaat sağlamak için yapmadık. Bizler de her birimiz, Türkiye ezilenlerinin bir parçasıyız ve ezilen yoksul halkımızla birlikte bedel ödeye ödeye partimizi bu güçlü noktalara getirdik. İktidar merkezli kirli propagandaların bize yönelik temelsiz, hukuksuz ve ahlaksız ithamlarına, saldırılarına rağmen ‘ne bölücüyüz, ne teröristiz.' Türkiye'nin her santimetrekaresinde demokrasiyi geliştirmek için mücadele eden, Türkiye'nin asli unsuru ve parçası olan halkın evlatlarıyız. İktidar etrafında kümelenmiş birçok siyasetçi, belediye başkanı yolsuzluk, hırsızlık ve rant batağında rüyasında bile göremeyecekleri trilyonları götürürken yargılanmıyorlar; ben ve binlerce arkadaşım ise haksız ve hukuksuz hapishanelerde tutuluyoruz. Halkımız için bu bedeli ödemekten hep gurur duyduk, bizim için büyük bir şereftir dedik. Halka yönelik hırsızlık, alçaklık ve zulüm yapmaktansa; halk adına tutsak olmak bizim açımızdan evladır. Türkiye'nin OHAL gibi anti-demokratik bir baskı rejimi ile yönetildiği bu günleri de bütün Türkiye toplumu olarak el ele verip demokrasi içinde aşacağımıza yürekten inanıyorum. Eş Genel Başkanlığını yürüttüğüm partim HDP'nin, Türkiye'nin bu demokrasi yolculuğuna her zamankinden daha fazla katkı sunacağından kuşkum yoktur” dedi.