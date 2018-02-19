Selahattin Demirtaş’a Beş Yeni Suçlama

HDP’nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında, bir toplantıya katıldığı gerekçesiyle beş ayrı suçtan fezleke hazırlandı. Fezleke, Demirtaş'ın dokunulmazlığının kaldırılması için Adalet Bakanlığı’na gönderildi. Dokunulmazlığı kalkarsa Demirtaş hakkında 5 ayrı suçtan 16 yıla kadar hapis istemiyle dava açılabilecek.

'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini alenen aşağılama', 'Cumhurbaşkanına hakaret', 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme', 'Suçu ve suçluyu övmek' ve 'Terör örgütü propagandası yapmak'. Demirtaş hakkındaki yeni suçlamalar bunlar. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında, dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle fezleke hazırladı. Fezlekeye konu olan suçlamalar Diyarbakır'da, 21 Ekim 2016 günü Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) tarafından toplantıyla ilgili. Fezlekede, dönemin HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın da katıldığı toplantının basına kapalı yapılması nedeniyle içeriği ve konuşulanlar hakkında bilgi alınamadığı belirtildi. Toplantı öncesinde yazılı ve görsel basın ile uluslararası medya kuruluşları ve sosyal medyadan araştırma yapıldığı, ancak toplantı ile ilgili olarak herhangi bir haber ve paylaşıma rastlanılmadığı kaydedilen fezlekede toplantı sonrası sosyal paylaşım sitelerinde emniyet görevlilerince araştırma yapıldığına dikkat çekildi.