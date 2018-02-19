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Selahattin Demirtaş’a Beş Yeni Suçlama

19.02.2018 20:20 | Son Güncelleme

HDP’nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında, bir toplantıya katıldığı gerekçesiyle beş ayrı suçtan fezleke hazırlandı. Fezleke, Demirtaş'ın dokunulmazlığının kaldırılması için Adalet Bakanlığı’na gönderildi

Selahattin Demirtaş’a Beş Yeni Suçlama

HDP’nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında, bir toplantıya katıldığı gerekçesiyle beş ayrı suçtan fezleke hazırlandı. Fezleke, Demirtaş'ın dokunulmazlığının kaldırılması için Adalet Bakanlığı’na gönderildi. Dokunulmazlığı kalkarsa Demirtaş hakkında 5 ayrı suçtan 16 yıla kadar hapis istemiyle dava açılabilecek.

'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini alenen aşağılama', 'Cumhurbaşkanına hakaret', 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme', 'Suçu ve suçluyu övmek' ve 'Terör örgütü propagandası yapmak'. Demirtaş hakkındaki yeni suçlamalar bunlar. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında, dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle fezleke hazırladı. Fezlekeye konu olan suçlamalar Diyarbakır'da, 21 Ekim 2016 günü Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) tarafından toplantıyla ilgili. Fezlekede, dönemin HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın da katıldığı toplantının basına kapalı yapılması nedeniyle içeriği ve konuşulanlar hakkında bilgi alınamadığı belirtildi. Toplantı öncesinde yazılı ve görsel basın ile uluslararası medya kuruluşları ve sosyal medyadan araştırma yapıldığı, ancak toplantı ile ilgili olarak herhangi bir haber ve paylaşıma rastlanılmadığı kaydedilen fezlekede toplantı sonrası sosyal paylaşım sitelerinde emniyet görevlilerince araştırma yapıldığına dikkat çekildi.

Fezlekenin devamında şu görüşlere yer verildi; "Seferberlik ruhuyla örgütlenelim, direnerek kazanalım gündemi ile gerçekleştirdiğimiz geniş katılımlı bölge toplantısındayız. Köy köy mahalle mahalle örgütlenelim" şeklinde paylaşımları tespit edildi, paylaşımlarda toplantı salonuna Abdullah Öcalan'ın fotoğrafının asıldığı görüldü ve toplantı sonrası DBP'nin internet sitesinde alınan kararlar ile ilgili haber paylaşımı yapıldı”

HDP Milletvekili olan şüphelinin DBP’nin gerçekleştirdiği toplantıya katıldığı belirtilen fezlekede, "Toplantı salonundaki resim ve afişler ile 'Seferberlik ruhuyla örgütlenelim, direnerek kazanalım" başlığı altında bahse konu toplantıda alınan kararlar ile ilgili haber paylaşımı birarada değerlendirildiğinde şüphelinin 'Cumhurbaşkanına hakaret, halkı kin ve düşmanlığa alanen tahrik etme, suçu ve suçluyu övmek, terör örgütü propagandası yapmak ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetini alenen aşağılama suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Buna göre; İstanbul HDP Milletvekili olan şüpheli Selahattin Demirtaş hakkında TBMM’ince Anayasamızın 83'üncü maddesi gereği yasama dokunulmazlığının kaldırılması kararının aldırılması hususu takdirlerinize arz olunur. Şüpheli hakkında Türkiye Cumhuriyeti hükümetini alenen aşağılama suçundan Adalet Bakanı tarafından soruşturma izni verilmiştir" denildi.

Demirtaş hakkında, dokunulmazlığı kaldırılması halinde, 5 suçtan 16 yıla kadar hapis istemiyle dava açılabilecek. Haklarında dosya bulunan milletvekillerinin yasama dokunulmazlıklarının kaldırılmasının yolunu açan Anayasa değişikliği, 20 Mayıs 2016'da TBMM'de kabul edilmiş, yasama dokunulmazlıkları, 20 Mayıs 2016'dan önceki suçlar için kaldırılmıştı.

Demirtaş hakkında 32 dava açıldı. Bazı davaları birleştirilen ve bir davadan beraat eden Demirtaş halen 20 davadan yargılanıyor. Hakkında Diyarbakır’da açılan bir dava nedeniyle tutuklanan Demirtaş, halen Edirne E Tipi Cezaevinde bulunuyor.

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