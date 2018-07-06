Selçuk Şirin’e Büyük Ödül

New York Üniversitesi (NYU) Öğretim Üyesi Selçuk Şirin, sosyal girişimcilik alanında dünyanın en prestijli ödüllerinden biri olarak kabul edilen 2018 Jacobs Ödülü’nü almaya hak kazandı. Jacobs Vakfı tarafından yapılan açıklamaya göre Şirin, Amerika’daki Müslüman gençler, göçmen çocuklar ve Suriyeli mülteciler üzerine yaptığı uygulamalı çalışmalarıyla ödüle layık görüldü. NYU Öğretim Üyesi Selçuk Şirin’e ödülü, 30 Kasım 2018’de Zürih’te yapılacak özel bir törende verilecek. ABD’de 11 Eylül saldırıları sonrasında artan İslamofobi’nin etkisini gösteren ilk bilimsel çalışmayı yapan Şirin, ‘Muslim American Youth’ (Amerikalı Müslüman Gençler) adlı kitabıyla biliniyor. Göçmen çocuklar ve mülteciler üzerine ABD ve Norveç’te de pek çok bilimsel çalışmaya imza atan Şirin, 2013’te New York Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesi işbirliğinde Suriyeli göçmen çocuklar üzerine ilk saha araştırmasını yaptı. Şirin’in raporunda, Suriyeli mülteci çocuklarda umutsuzluk, PTSD ve depresyonun yaygın olduğunu ortaya çıkarttı. Ayrıca mülteci çocukların eğitsel ve psikolojik ihtiyaçlarına yanıt vermek için yenilikçi yaklaşımlara ihtiyaç olduğunun tespit etti.

“Umudu çoğaltmak mümkün” Şirin, yaptığı çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, yoksul çocukların ve mültecilerin ihtiyaçlarının kaynak eksikliği sebebiyle geleneksel ve köklü hizmetlerle karşılanmayacağını vurguladı. Şirin, “Bugün dünyada 60 milyonu aşkın yurdundan koparılmış insan var ve ülkem Türkiye sınırlı kaynağına rağmen dünyada en çok mülteci ağırlayan ülke konumundadır. Bundan gurur duyuyorum. Mülteci sorunu aynı zamanda bir çocukluk sorunudur zira mültecilerin yarısı çocuk; ancak şu an dünyadaki mülteci çocuklar için ne yeterli eğitim ne de yeterli psikolojik yardım hizmeti sunabiliyoruz. Ben, kısıtlı kaynaklarla ne yapabiliriz, sorusuna yanıt arıyorum. Sosyal ve eğitsel hizmet sektörü son 100 yılda en az gelişen alan. O nedenle ben bu alanın acil olarak inovasyona ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Eski usul sosyal hizmetlerle, eski usul eğitim çözümleriyle 21. Yüzyılın çocuklarının ihtiyaçlarını karşılamamız çok zor. Şimdi yeni sorunlara yeni çözümler bulma zamanı” dedi. Dijital oyun bazlı öğrenme

2015 yılında yeni eğitim teknolojilerini kullanarak yenilikçi yollardan çocuklara öğrenme olanağı sunan Project Hope’u başlatmaya karar veren Şirin, New York Üniversitesi’ndeki meslektaşlarından oluşan ekiple birlikte temel eğitim kaynaklarını çocuklara ulaştırabilmek için bir ‘oyun bazlı online eğitim platformu’ geliştirdi. Amacı çocukların bilişsel, dil ve 21. Yüzyıl becerilerini geliştirmek için gerekli bilgi ve deneyimi sağlamak olan bu projenin pilot uygulaması geçtiğimiz yıl Urfa’da Bahçeşehir Koleji ile hayata geçirildi. Suriyeli mülteci çocuklar için özel olarak geliştirilen Türkçe, kodlama, zihinsel beceriler ve aynı zamanda çocukların çaresizliğini azaltıp, geleceğe dair umutlarını artıracak oyunlardan elde edilen son derece başarılı sonuçlar literatüre girdi. Hedef 100 bin çocuğa ulaşmak Şirin, ödülle birlikte sağlanacak kaynakları da yine çocuklar için kullanacağını belirtti. Jacobs Ödülü’nden alacağı güçle kar amacı gütmeyen bir online platform kurmayı planladığını belirten Şirin, bu projeyle önümüzdeki 5 yılda 100 bin çocuğa ulaşmayı hedeflediğini kaydetti.

Şirin, bu kez amacının yalnızca mülteci çocuklar değil yoksul çocuklar için de bir umut kapısı açmak olduğunu vurguladı. “Jacobs Ödülü” nedir? 2018 Klaus J. Jacobs ödülü, İsviçre kökenli Jacobs Vakfı tarafından her yıl alanlarında fark yaratan bilim insanı ve sosyal girişimcilere veriliyor. Ödül sahiplerinin konuşmaktan daha fazlasını yaparak harekete geçtiklerinin altını çizen Jacobs Vakfı, adaylarını toplumsal sorunlara çözüm arayan ve topluma faydalı projelerde çalışan bilim insanı veya sosyal girişimciler arasından seçiyor. Selçuk Şirin kimdir? Doç. Dr. Selçuk Şirin, New York Üniversitesi’nde (NYU) öğretim üyesi olarak görev yapıyor. İstatistik ve davranış bilim alanında uzman olan Şirin, ODTÜ’den lisans, SUNY’den yüksek lisans ve Boston College’dan doktora derecesi aldı. Şirin NYU Araştırma Laboratuvarı’nda 100’e yakın bilimsel yayına imza attı. Boston College ve NYU’dan Öğretim Üyesi Mükemmeliyet Ödülü, ABD Çocuk Gelişimi Vakfı’ndan Genç Araştırmacı Ödülü ve dünyadaki en büyük eğitim araştırmacılar derneği olan AERA’dan da Araştırma Büyük Ödülü aldı.