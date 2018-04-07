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Selfie çekerken içeceğine hap atıldı!

DÜNYA HABERLERİ  | 07.04.2018 11:20 | Son Güncelleme

Bir parti sırasında eğlencelerini ölümsüz kılmak amacıyla selfie çeken genç kızlar, o sırada tanımadıkları bir adamın içeceklerine hap attığı görüntüleri de kaydettiler.

Başlarına geleceklerden habersiz bir şekilde kendilerini videoya çeken iki genç kız, belki de hayatlarının en kötü gecesini geçirmekten şans eseri kurtuldu. Adeta bir kamu spotu niteliği taşıyan görüntülerdeki adamın ve kızların başına ne geldiği henüz net değil. Ancak görüntüler sosyal paylaşım sitelerinde ve forumlarda çok sayıda yorum aldı.

Eğlence sırasında usulca yanlarına yaklaşan siyah tişörtlü bir erkeğin, oldukça hızlı bir şekilde iki genç kızdan birinin içeceğine uyuşturucu hap bıraktığı görülüyor. Hemen ardından hızlıca genç kızların yanından uzaklaşan adam, kadrajdan birden bire kayboluyor. Kendilerini videoya kaydeden kızların akıbeti tam olarak bilinmese de, bu tarz durumlarda ne kadar dikkatli olunması gerektiğine dair çarpıcı bir örnek olarak görmek mümkün.

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Anahtar Kelimeler:
selfie ilaç

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
sevişmek için oralarda buralarda sürtersen hap da atarlar tecavüz de ederler
nuri abidir o
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