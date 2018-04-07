Selfie çekerken içeceğine hap atıldı!

Başlarına geleceklerden habersiz bir şekilde kendilerini videoya çeken iki genç kız, belki de hayatlarının en kötü gecesini geçirmekten şans eseri kurtuldu. Adeta bir kamu spotu niteliği taşıyan görüntülerdeki adamın ve kızların başına ne geldiği henüz net değil. Ancak görüntüler sosyal paylaşım sitelerinde ve forumlarda çok sayıda yorum aldı.
Eğlence sırasında usulca yanlarına yaklaşan siyah tişörtlü bir erkeğin, oldukça hızlı bir şekilde iki genç kızdan birinin içeceğine uyuşturucu hap bıraktığı görülüyor. Hemen ardından hızlıca genç kızların yanından uzaklaşan adam, kadrajdan birden bire kayboluyor. Kendilerini videoya kaydeden kızların akıbeti tam olarak bilinmese de, bu tarz durumlarda ne kadar dikkatli olunması gerektiğine dair çarpıcı bir örnek olarak görmek mümkün.
İstanbul Başakşehir'de korkunç kaza! Tanker 12 araca çarptı, cadde savaş alanına döndü
Torpil listesini WhatsApp'tan paylaştı! Ortalık karıştı
3 gündür kayıp olan Aleyna bulundu
Facebook tüm dünyaya duyurdu! Siyasi içerikli paylaşımlara 'şeffaflık' ayarı
Rusya'dan ABD'ye çok sert mesaj
Cinsel ilişkiden önce bunu sakın yapmayın
Son ankette Erdoğan'a büyük şok! MHP'li seçmenler...
Dikkat edin: WhatsApp’taki o tehlike geri döndü!
Putin'den orduya darbe: 11 general ve 1 albayı görevden aldı
Aylin Nazlıaka için karar verildi
Youtube rekorunu o kırdı! Herkesi geride bıraktı
İşte Adriana Lima'yı tahtından edecek güzel
Üniversiteye giriş sınavı kaldırılıyor mu? MEB yetkilisinden Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) açıklaması
Okuyucu Yorumları 2 yorum