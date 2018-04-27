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'Selfie' Müzesine Büyük İlgi

27.04.2018 15:07 | Son Güncelleme

“Selfie” çekmek dünya çapında bir sosyal medya fenomeni oldu. Bazı yerlerde selfie çekmek ayıplanırken, Los Angeles’ta yeni açılan “Selfie Müzesi” bu fenomenin aslında uzun bir geçmişi olduğunu ortaya koyuyor

'Selfie' Müzesine Büyük İlgi

“Selfie” çekmek dünya çapında bir sosyal medya fenomeni oldu. Bazı yerlerde selfie çekmek ayıplanırken, Los Angeles’ta yeni açılan “Selfie Müzesi” bu fenomenin aslında bir geçmişi olduğunu ortaya koyuyor.

Çoğumuz selfie fotoğraf çekiminin 21’inci yüzyıla ait bir buluş olduğunu düşünürüz. Oysa değil.

Los Angeles’ta yeni açılan Selfie Müzesi’nin kurucuları, insanların kendi kendilerinin fotoğrafını çekme merakının yüzlerce yıllık bir geçmişe dayandığını ortaya koyuyor.

Roma imparatorları, Mona Lisa, Dürer ve Rembrandt’ın otoportreleri, büyükanne ve büyükbabalarımızın evlerini süsleyen siyah-beyaz fotoğraflar. Hepsi, selfie’nin tarihi bir gelenek olduğunun işareti.

Tommy Honton, “İnsanlar, mağara duvarlarına resim yapmaya başlar başlamaz, kendi görüntülerine veya resimlerine kafayı takmaya başlamış. Zaman içinde değişen tek şeyse teknoloji olmuş.” şeklinde konuşuyor

Günümüzde portrenizi yaptırmak için saatler harcamanıza gerek yok. Akıllı telefonunuzdaki kamerayla, iyi kalite bir resminizi çekmeniz yarım saniye sürer. Beğenmezseniz de tekrar deneyebilirsiniz.

Sara Stanzler, anı biriktirmek için resim çektiğini ve selfie sayesinde, bir fotoğrafın daha çekilmeden önce nasıl olacağını görebildiğini söylüyor.

Cinthya Carmona, mükemmel olanı seçmek için 70 tane fotoğraf çekmenin çok eğlenceli olduğunu ve mükemmel fotoğrafı yakaladığında çok mutlu olduğunu söylüyor.

Instagram istatistiklerine göre, selfie için en çok tercih edilen yerlerden biri spor salonu. Instagram, spor salonlarında çekilmiş selfie’lerle dolu. Aynı şekilde, araba ve tuvalet selfie’leri de çok popüler. Instagram’daki araba ve tuvalet selfie’leri 1,5 milyondan fazla.

Bu istatistikler sergi küratörlerini o kadar şaşırtmış ki, Selfie Müzesi’nin tuvaletlerindeki bütün aynaları kaldırmışlar. Küratörler, ziyaretçilerin selfie takıntısının ulaştığı boyutları görmesini umuyor.

Müzenin kurucuları, arka planı nefes kesen selfie’leri bir araya getirmek için çok uğraşmış. Bunların arasında, dünyanın en yüksek binası olan Dubai’deki Burj Khalifa’nın en üst katından çekilen bir selfie ve Game of Thrones dizisinden Iron Throne’la çekilmiş bir selfie de var. Bu tip selfie’ler, gerçek olsun veya olmasın, sosyal medyada büyük ilgi görüyor.

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