'Selfie' Müzesine Büyük İlgi

“Selfie” çekmek dünya çapında bir sosyal medya fenomeni oldu. Bazı yerlerde selfie çekmek ayıplanırken, Los Angeles’ta yeni açılan “Selfie Müzesi” bu fenomenin aslında bir geçmişi olduğunu ortaya koyuyor.

Çoğumuz selfie fotoğraf çekiminin 21’inci yüzyıla ait bir buluş olduğunu düşünürüz. Oysa değil.

Los Angeles’ta yeni açılan Selfie Müzesi’nin kurucuları, insanların kendi kendilerinin fotoğrafını çekme merakının yüzlerce yıllık bir geçmişe dayandığını ortaya koyuyor.

Roma imparatorları, Mona Lisa, Dürer ve Rembrandt’ın otoportreleri, büyükanne ve büyükbabalarımızın evlerini süsleyen siyah-beyaz fotoğraflar. Hepsi, selfie’nin tarihi bir gelenek olduğunun işareti.

Tommy Honton, “İnsanlar, mağara duvarlarına resim yapmaya başlar başlamaz, kendi görüntülerine veya resimlerine kafayı takmaya başlamış. Zaman içinde değişen tek şeyse teknoloji olmuş.” şeklinde konuşuyor

Günümüzde portrenizi yaptırmak için saatler harcamanıza gerek yok. Akıllı telefonunuzdaki kamerayla, iyi kalite bir resminizi çekmeniz yarım saniye sürer. Beğenmezseniz de tekrar deneyebilirsiniz.