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Senato'da Dışişleri Bakanı adayı CIA Direktörü Mike Pompeo'ya Türkiye sorusu

DÜNYA HABERLERİ  | 12.04.2018 23:19 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanı atanmasıyla ilgili oturuma katılan CIA Direktörü Mike Pompeo'ya Türkiye'den ''NATO müttefiki bir ülke Rusya'dan S-400 alıyor'' diye söz edilerek Erdoğan-Putin-Ruhani zirvesi de soruldu. Pompeo bir yandan üçlü zirveyi ve Afrin operasyonunu eleştirirken diğer yandan ''Bu görüşmelerin parçası olabiliriz'' diye ekledi.

Senato'da Dışişleri Bakanı adayı CIA Direktörü Mike Pompeo'ya Türkiye sorusu

Senato Dış İlişkiler Komitesi'nde Dışişleri Bakanı atanmasıyla ilgili oturumda konuşan CIA Direktörü Mike Pompeo, Suriye'den 'çökmüş devlet' diye söz etti.

ERDOĞAN'IN PUTİN VE RUHANİ İLE POZU SORULDU

Komite'nin önde gelen Demokrat üyelerinden Bob Menendez, Pompeo'ya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ankara'daki Suriye konulu zirvede birlikte çektirdikleri fotoğrafı sordu.

Fotoğrafı da gösteren Menendez, Türkiye'yi kast ederek "NATO müttefiki bir ülke Rusya'dan S-400 alıyor, IŞİD'i birlikte yendiğimiz Kürtlerle savaşıyor… Bu fotoğrafta Amerika nerede?" sorusunu yöneltti.

AMERİKA

POMPEO: SURİYE'Yİ PAYLAŞMAK İÇİN ORADALAR

Pompeo şu yanıtı verdi: ''Onlar (Erdoğan, Putin, Ruhani) Suriye'yi paylaşmak için oradaydılar… Zaten son derece karmaşık olan duruma Türkiye'nin Afrin'e girmesi eklenince tekere bir çomak daha sokuldu.''

'PARÇASI OLABİLİRİZ'

ABD Dışişleri Bakanı adayı, diğer yandan ''Bu görüşmelerin parçası olabiliriz'' diye ekledi.

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ABD Amerika Senato Suriye Türkiye Mike Pompeo

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