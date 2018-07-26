Senato Dış İlişkiler Komisyonu Türkiye Karşıtı Tasarıyı Onayladı

Brunson’ın ev hapsine alınmasını iyi bir “ilk adım” olarak nitelendiren ve 21 aydan bunun çok geç kalmış bir adım olduğunu ifade eden Corker, “Brunson dahil bütün Amerika vatandaşlarına ve temsilcilik çalışanlarına yönelik keyfi tutuklamaların son bulduğunu görene kadar Türk hükümetine baskı uygulamaya devam edeceğiz” dedi.

Corker, “Bu tasarının gerekli olmasını hiç istemedik ancak Türk hükümetini Amerikan vatandaşlarına ve temsilcilik çalışanlarına yönelik adaletsiz tutuklamalara son vermemesi durumunda bunun sonuçları olacağı konusunda uyarmıştık” dedi.

Tasarıda Türkiye’den, aralarında rahip Andrew Brunson’ın da bulunduğu Amerikan vatandaşlarının ve Amerikan misyonlarının yerel çalışanlarının “adaletsiz şekilde” tutuklu kalmalarına son vermesi isteniyor. Tasarı, bu kişiler serbest kalana kadar, uluslararası kredi kuruluşlarının Türkiye’ye kredi vermesine kısıtlamalar getiriyor.

Tasarı, komisyonun başkanı Cumhuriyetçi Senatör Bob Corker ve komisyonun kıdemli Demokrat üyesi Senatör Bob Menendez dahil, aralarında hem Cumhuriyetçi hem Demokratların olduğu 6 senatör tarafından sunulmuştu.

Demokrat Senatör Menendez de Brunson’ın serbet bırakılmasının aciliyetine vurgu yaptı ve Brunson’ın ev hapsine alınmasının yeterli olmadığını kaydetti. Amerikan misyonlarının yerel çalışanlarının da serbest bırakılmasını istediklerini kaydeden Menendez, Amerika vatandaşlarına yönelik tacizlerin de son bulması gerektiğini sözlerine ekledi.

Komisyonda oylanarak kabul edilen “Türkiye Uluslararası Mali Kuruluşlar Yasası” başlıklı tasarı, Dünya Bankası ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın (EBRD) ABD icra direktörlerine, insani amaçlar dışında Türkiye’ye Uluslararası Finans Kuruluşu (IFC) ve EBRD tarafından gelecekte kredi sağlanmasına karşı çıkması talimatı veriyor. Bu talimatın, ABD yönetimi Kongre’ye Türkiye’nin “çifte vatandaşlar dahil Amerikan vatandaşlarını ya da Türkiye’deki Amerikan misyonlarının yerel çalışanlarını artık keyfi olarak gözaltına almadığı ve hareket özgürlüklerini kısıtlamadığı” yönünde bildirimde bulununcaya kadar geçerli olması öngörülüyor.

Tasarı, IMF dahil diğer tüm uluslararası mali kuruluşların ABD icra direktörlerini de, diğer kilit ülkelerle birlikte çalışarak, Türk hükümetiyle gelecekteki temaslar ve kredi sağlama konusunda, ülkedeki insan haklarını geliştirecek şekilde uyumlu bir politika yaklaşımı geliştirmekle görevlendiriyor.

Tasarının yasalaşması için önce Senato Genel Kurulu’nda da onaylanması, sonra da Temsilciler Meclisi’nin gündemine getirilip orada da geçirilmesi ve Başkan Donald Trump’ın da imzalaması gerekiyor.

