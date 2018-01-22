Senato Geçici Bir Harcama Tasarısını Oylamaya Hazırlanıyor

Amerikan hükümeti bütçe üzerinde anlaşma sağlanamadığı için Cuma günü gece yarısından itibaren kısmen kapandı. Bugün hükümetin kapalı olduğu üçüncü gün. Anlaşmazlık, federal harcamalar ve göç politikaları konusunda Kongre üyeleri arasında yaşanan fikir ayrılığından kaynaklanıyor.

Senato'da bugün 8 Şubat tarihine kadar geçerli olacak kısa süreli bir harcama tasarısı üzerinde oylama yapılacak. Federal hükümete ödenek akışını geçici olarak tekrar başlatacak tasarı yeterli desteği bulduğu takdirde federal kurumlar en az 8 Şubat'a kadar yenidan açılacak

Ancak Kongre üyelerini ikiye bölen DACA programının sona ermesiyle sınır dışı edilme riskiyle karşı karşıya kalan yüz binlerce belgesiz genç göçmenin durumu halen çözüme kavuşmuş değil. Cumhuriyetçiler Senato'da 49'a karşı 51'lik üstünlüğe sahip ancak Demokratlar, yıllar önce çocuk yaşta ülkeye anne-babaları tarafından getirilen genç göçmenleri koruyacak bir yasanın kesin şekilde ele alınacağının garanti edilmesini istiyor.

Başkan Donald Trump, Demokrat Kongre üyelerine Twitter mesajıyla tepki göstererek, "Demokratlar, vatandaşlara yönelik hizmet ve güvenliği vatandaş olmayanlara yönelik hizmet ve güvenlik için geri çeviriyor” ifadesini kullandı.