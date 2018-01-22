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Senato Geçici Bir Harcama Tasarısını Oylamaya Hazırlanıyor

22.01.2018 20:00 | Son Güncelleme 5 saat önce

Amerikan hükümeti bütçe üzerinde anlaşma sağlanamadığı için Cuma günü gece yarısından itibaren kısmen kapandı. Bugün hükümetin kapalı olduğu üçüncü gün.

Amerikan hükümeti bütçe üzerinde anlaşma sağlanamadığı için Cuma günü gece yarısından itibaren kısmen kapandı. Bugün hükümetin kapalı olduğu üçüncü gün. Anlaşmazlık, federal harcamalar ve göç politikaları konusunda Kongre üyeleri arasında yaşanan fikir ayrılığından kaynaklanıyor.

Senato'da bugün 8 Şubat tarihine kadar geçerli olacak kısa süreli bir harcama tasarısı üzerinde oylama yapılacak. Federal hükümete ödenek akışını geçici olarak tekrar başlatacak tasarı yeterli desteği bulduğu takdirde federal kurumlar en az 8 Şubat'a kadar yenidan açılacak

Ancak Kongre üyelerini ikiye bölen DACA programının sona ermesiyle sınır dışı edilme riskiyle karşı karşıya kalan yüz binlerce belgesiz genç göçmenin durumu halen çözüme kavuşmuş değil. Cumhuriyetçiler Senato'da 49'a karşı 51'lik üstünlüğe sahip ancak Demokratlar, yıllar önce çocuk yaşta ülkeye anne-babaları tarafından getirilen genç göçmenleri koruyacak bir yasanın kesin şekilde ele alınacağının garanti edilmesini istiyor.

Başkan Donald Trump, Demokrat Kongre üyelerine Twitter mesajıyla tepki göstererek, "Demokratlar, vatandaşlara yönelik hizmet ve güvenliği vatandaş olmayanlara yönelik hizmet ve güvenlik için geri çeviriyor” ifadesini kullandı.

Senato Demokrat Azınlık Lideri Charles Schumer ise hükümetin kapanmasını "Trump kapanması” olarak değerlendirmişti. Başkanın 2016 seçim kampanyası sırasındaki en önemli sözlerinden olan Meksika sınırına duvar örülmesi için kendisine mali destek sözü verdiğini söyleyen Schumer, ancak Trump'ın yasa dışı göçmenlerle ilgili politika değişikliği konusunda taviz vermediğini aktardı.

Kapanmanın etkisi haftasonunda asgari düzeyde ancak bugünden itibaren federal daireler binlerce memuru ücretsiz izne ayırdı. ABD hükümeti daha önce de kanunlar ve mali bütçe konusundaki bazı anlaşmazlıklar nedeniyle kapanmıştı. Son olarak federal hükümet sağlık politikası üzerindeki anlaşmazlık nedeniyle 2013'te 16 gün boyunca kapalı kalmıştı. O dönemde 850 bin kadar memur zorunlu izne ayrılmıştı.

Kapanma sırasında hangi hizmetlerin askıya alınacağı değişiklik gösteriyor. 2013'te yaşanan benzer durumda federal araştırma projeleri askıya alınmış, ulusal parklar ve müzeler kapanmış, askerlerin engellilik başvuruları ertelenmiş, federal beslenme programları durdurulmuştu.

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