Senato Hükümetin Açılmasını Sağlayacak Geçici Bütçeyi Onayladı

Senato, üç gündür kapalı olan federal hükümeti 8 Şubat tarihine kadar açık tutacak bütçe anlaşması üzerinde uzlaştı. Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasında göçmenlik ve sınır güvenliği konularındaki anlaşmazlıklar bütçe konusunda uzlaşmaya varılamamasına ve hükümetin kapanmasına neden olmuştu.
Demokratlar, hükümeti açık tutmak amacıyla kısa dönemli bütçe anlaşmasının yasadışı genç göçmenlerin yasal olarak korunmasını içermesi konusunda ısrar ediyordu. Cumhuriyetçiler'se Demokratlar hükümeti yeniden açmak için oy kullanmadıkları sürece göç konusunda görüşme yapmayacaklarını söylüyordu.
Federal hükümetin kapalı kalması, uzmanlara göre Başkan Donald Trump'ın görevi devralmasının birinci yıldönümünde kendisi için büyük darbe olarak görülecekti.
Pazartesi günü binlerce memur zorunlu izin yapmak zorunda kaldı. Ancak güvenlik ve savunma alanındaki operasyonlar sürdürüldü.
Senato Azınlık Lideri Demokrat Chuck Schumer, çoğunluk lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell'ın göçle ilgili bir tasarıyı görüşmeye onay vermesinin ardından, Demokratlar'ın hükümeti yeniden açacak tasarıyı desteklemeye karar verdiğini kaydetti.
Hükümetin geçici harcama bütçesinin süresi Cuma günü sona ermiş, Demokrat ve Cumhuriyetçi Kongre üyeleri haftasonu boyunca hükümetin kapanmaması için anlaşmaya varmaya uğraşmıştı.
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