HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Senato Komisyonu, CIA Başkanı için kararını verdi

16.05.2018 16:58 | Son Güncelleme

Senato İstihbarat Komisyonu, Başkan Donald Trump’ın CIA Başkanlığı’na aday gösterdiği Gina Haspel’in adaylığını onayladı. Haspel’in göreve başlayabilmesi için Senato Genel Kurulu’nda da onaylanması gerekiyor. Bu oylamanın da gelecek hafta yapılması bekleniyor

Senato Komisyonu, CIA Başkanı için kararını verdi

Senato İstihbarat Komisyonu, Başkan Donald Trump’ın CIA Başkanlığı’na aday gösterdiğiGina Haspel’in adaylığını onayladı. Haspel’in göreve başlayabilmesi için Senato Genel Kurulu’nda da onaylanması gerekiyor. Bu oylamanın da gelecek hafta yapılması bekleniyor. Ayrıntılar geliyor...

PARTNERSaldırı anı saniye saniye görüntülendiSaldırı anı saniye saniye görüntülendi
Trump’tan Ramazan MesajıTrump’tan Ramazan Mesajı
Avrupa'da İran Nükleer Anlaşması İçin Kritik HaftaAvrupa'da İran Nükleer Anlaşması İçin Kritik Hafta
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meryem Uzerli'ye Cannes şoku! Kimse oralı olmadı

Meryem Uzerli'ye Cannes şoku! Kimse oralı olmadı

Selçuk Yöntem isyan etti! 'Yuh be'

Selçuk Yöntem isyan etti! 'Yuh be'

Müdürden aracını durduran polislere: Sen kim oluyorsun lan

Müdürden aracını durduran polislere: Sen kim oluyorsun lan

Son dakika: Salih Mirzabeyoğlu hayatını kaybetti

Son dakika: Salih Mirzabeyoğlu hayatını kaybetti

CHP'de sıcak gelişmeler! Kemal Kılıçdaroğlu yerini Kani Beko'ya veriyor

CHP'de sıcak gelişmeler! Kemal Kılıçdaroğlu yerini Kani Beko'ya veriyor

İsrail'den flaş Türkiye hamlesi!

İsrail'den flaş Türkiye hamlesi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hakan Atilla davasının sonucu ne?

Hakan Atilla davasının sonucu ne?

ABD'de kritik atama onaylandı

ABD'de kritik atama onaylandı

İsrail'den Türkiye'yi kızdıracak hamle! Kriz tırmanıyor

İsrail'den Türkiye'yi kızdıracak hamle! Kriz tırmanıyor

BM'de büyük skandal! Toplantıyı terk etti

BM'de büyük skandal! Toplantıyı terk etti

Putin emir verdi! Akdeniz'de savaş sesleri...

Putin emir verdi! Akdeniz'de savaş sesleri...

Polonya'da şoke eden olay! Çıplak halde kaçmak isterken camdan düştü

Polonya'da şoke eden olay! Çıplak halde kaçmak isterken camdan düştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.