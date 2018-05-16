Senato Komisyonu, CIA Başkanı için kararını verdi

Senato İstihbarat Komisyonu, Başkan Donald Trump’ın CIA Başkanlığı’na aday gösterdiğiGina Haspel’in adaylığını onayladı. Haspel’in göreve başlayabilmesi için Senato Genel Kurulu’nda da onaylanması gerekiyor. Bu oylamanın da gelecek hafta yapılması bekleniyor. Ayrıntılar geliyor...
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