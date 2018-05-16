Senato Komisyonu Haspel’i Onayladı Sıra Senato Genel Kurulu’nda

Senato İstihbarat Komisyonu, Başkan Donald Trump’ın Merkezi İstihbarat Teşkilatı’nın (CIA) başkanlığına aday gösterdiği Gina Haspel’ı onayladı. Haspel’in CIA başkanı olması için Senato genel kurulunda da onay alması gerekiyor. Senato’nun Haspel’le ilgili oylamayı en erken gelecek hafta yapması bekleniyor.
Komisyon oylamasında bazı Demokrat üyeler de Haspel’e destek verdi ve adaylığı 5’e karşı 10 oyla kabul edildi.
Haspel’in CIA’nin ilk kadın başkanı olması bekleniyor.
Aralarında Cumhuriyetçi Senatörler John McCain ve Rand Paul’un olduğu bazı Komisyon üyeleri, CIA’in suda boğulma hissi veren sorgulama teknikleriyle bağlantısı nedeniyle Haspel’e karşı çıkıyor.
Senato İstihbarat Komisyonu Başkanı Cumhuriyetçi Richard Burr, Haspel’in CIA’yi yönetecek en iyi kişi olduğunu belirtti ve kariyeri boyunca etik ve yasalar çerçevesinde hareket ettiğini belirtti.
33 yıllık CIA geçmişi olan Haspel, şu anda da CIA’ye vekaleten başkanlık ediyor.
Vietnam Savaşı sırasında işkenceye maruz kalan Senatör McCain, Haspel’in suda boğulma hissi veren sorgulama programındaki rolüyle bunun ahlaki olup olmadığı yönündeki soruya ‘Hayır’ diyemediğine dikkat çekerek CIA başkanı olmaması gerektiği yönünde açıklama yapmıştı.
İnsan hakları grupları da komisyonun Haspel’e onay vermesini kınadı.
Amerikan Medeni Haklar Birliği’nden Christopher Anders “Komisyon tarihimizdeki karanlık bir sayfayı ödüllendiriyor” dedi.
Senato İstihbarat Komisyonu Başkan Yardımcısı Mark Warner dışında en az 4 Demokrat da Haspel’e destek verdi.
Haspel’in Senato’da onay alması için yarıdan fazla oy alması gerekiyor. Senato’da 51-49 Cumhuriyetçiler’in üstünlüğü var.
Haspel, komisyon konuşmasında sert sorgulama programını bir daha asla başlatmayacağını söylemişti.
Trump, Haspel’i Mart ayında dönemin Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ı görevden alıp yerine dönemin CIA Başkanı Mike Pompeo’yu atamasının ardından aday göstermişti.
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